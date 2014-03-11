中国汇市：人民币早盘逆中间价小幅回升，央行记者会未提供方向指引

中国汇市：人民币早盘震荡反弹，法国大选投票在即部分头寸离场
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
* 即期小幅回升
* 中间价连两天走贬至逾三个月低位
* 市场关注央行记者会，但未获方向指引
* 央行行长称更关注中期趋势
路透北京3月11日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅回升，供求基本平衡，波动区间亦较上日收窄。中间价连续第二天小幅走贬，并创逾三个月低位。
市场关注早间中国央行举行的记者会，但并未获得方向指引。央行行长周小川称，市场关于2月份人民币兑美元汇率的走势实际上意见是有分化的，但央行并不站边。
他表示，认同部分主要参照国际收支平衡、特别是经常项目平衡状况所做出的市场分析，但由于经常项目数据是季度数据，市场更多依赖月度的货物贸易数据，同时还有机构做数据发布前的跟踪分析，这些都使得市场意见有所分化。
“从央行角度来讲，我们不必站边，比如支持哪一边或者不支持哪一边。”他并称，央行更关注中期的趋势，短期的趋势并不见得能代表中期的趋势。
北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.1351元，上日收报6.1385元。今日人民币兑美元中间价 为6.1327元，上日中间价为6.1312元。
全球汇市方面，日圆周二亚洲盘初在窄幅区间内游走，投资人静待日本央行今日稍后的政策决议。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1762/97，上日尾盘为6.1815。
北京时间11:50，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1274/94元，上一交易日尾盘报6.1361元。
中国2月出口数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，外贸数据对于人民币汇率预期可能会有进一步分化作用，人民币汇率全年来看仍将温和升值，但波动幅度会逐渐扩大。 (完) (发稿 李然; 审校 吴云凌)
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.06%至92.98；SDR篮子指数微跌至94.71，BIS篮子指数微跌至93.95 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.95%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8823 -31 欧元 7.3821 -39 日圆 6.3007 288 港元 0.8852 -3.2 英镑
路透上海4月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个 月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30 个月新低，上月修正后为降0.94%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环 率 率 比 2017年3月 120.43 -1.34% 116.66 -0.59% 2017年2月 122.07 -0.97% 117.35 -0.94% 2017年1月 123.27 0.37% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.8