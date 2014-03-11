中国汇市：人民币早盘逆中间价小幅回升，央行记者会未提供方向指引

* 即期小幅回升

* 中间价连两天走贬至逾三个月低位

* 市场关注央行记者会，但未获方向指引

* 央行行长称更关注中期趋势

路透北京3月11日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅回升，供求基本平衡，波动区间亦较上日收窄。中间价连续第二天小幅走贬，并创逾三个月低位。

市场关注早间中国央行举行的记者会，但并未获得方向指引。央行行长周小川称，市场关于2月份人民币兑美元汇率的走势实际上意见是有分化的，但央行并不站边。

他表示，认同部分主要参照国际收支平衡、特别是经常项目平衡状况所做出的市场分析，但由于经常项目数据是季度数据，市场更多依赖月度的货物贸易数据，同时还有机构做数据发布前的跟踪分析，这些都使得市场意见有所分化。

“从央行角度来讲，我们不必站边，比如支持哪一边或者不支持哪一边。”他并称，央行更关注中期的趋势，短期的趋势并不见得能代表中期的趋势。

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.1351元，上日收报6.1385元。今日人民币兑美元中间价 为6.1327元，上日中间价为6.1312元。

全球汇市方面，日圆周二亚洲盘初在窄幅区间内游走，投资人静待日本央行今日稍后的政策决议。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1762/97，上日尾盘为6.1815。

北京时间11:50，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1274/94元，上一交易日尾盘报6.1361元。