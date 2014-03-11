中国债市：银行间市场2月债券托管增2,782亿元，商业银行连七个月增持

路透上海3月11日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年2月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约28.94万亿元人民币，环比增加2,782亿元，增量较上月明显放大。
在以国债等利率产品为主要托管对象的中债登，商业银行当月托管量净增768亿元，为是连续第七个月增持，其他机构也大多稳步增持债券，其中基金公司、证券公司和保险公司托管量分别增加198亿元、124亿元和106亿元。
按中债登口径托管券种统计，国债托管量小幅下滑，当月净增量中绝大部分仍是政策性金融债，达1,743亿元；清算所托管的信用债中，2月非公开市场定向债务融资工具和超短期融资券增量居前，分别为390亿元和308亿元。
而尽管2月有春节长假，但当月中债登口径的现券交割量仍达1.69万亿元，较1月有所增长。
中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。
以下为2014年2月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):
2014年2月末 当月增减 当年累计增减
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中债登 260,897.40 1,536.65 1,784.14
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上海清算所 28,473.72 1,245.60 1,604.80
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合计 289,371.12 2,782.25 3,388.94
注：清算所另外有2亿元美元的中期票据未计入上述数据中。
以下为2014年2月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年2月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 167,857.29 767.80 1,039.17
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基金公司 26,663.65 197.63 -94.55
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保险机构 23,438.29 105.50 209.10
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证券公司 1,595.74 124.25 8.97
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以下为2014年2月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年2月末 当月增减 当年累计增减
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政府债券 91,510.35 -34.99 -270.30
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央行票据 5,521.72 0.00 0.00
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政策性金融债 90,978.28 1,742.70 2,258.70
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政府支持机构债 9,650.00 0.00 -150.00
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商业银行债 12,813.00 -115.00 -125.00
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资本工具 30.00 15.00 15.00
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非银行金融机构债 365.00 1.00 3.00
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企业债券 23,718.42 84.96 359.77
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中期票据 25,917.40 -250.00 -406.00
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集合票据 75.66 -9.52 -15.91
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资产支持证券 286.27 102.50 114.88
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外国债券 31.30 0.00 0.00
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上海清算所数据 2014年2月末 当月增减 当年累计增减
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短期融资券 8,319.40 99.20 75.20
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超短期融资券 4,992.50 308.00 263.50
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中期票据 2,922.20 278.60 406.10
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区域集优中小企业 99.26 0.00 0.00
集合票据
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非公开定向债务 10,080.48 390.00 699.20
融资工具
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金融企业短期融资券 963.50 99.80 153.60
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非金融企业资产 116.30 0.00 20.00
支持票据
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信贷资产支持证券 160.08 0.00 -22.80
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资产管理公司金融债 220.00 0.00 0.00
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同业存单 350.00 70.00 10.00
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政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00
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以下为2014年2月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年2月 2014年累计 2013年全年
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债券发行量
其中:本币债 2,952.66 5,246.44 56,453.94
美元债 0.00 0.00 8.65
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现券交割量 16,946.83 33,121.86 369,733.59
(银行间)
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回购交割量 99,570.12 222,033.88 1,589,265.88
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债券兑付 1,814.08 4,070.11 34,573.09
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上海清算所数据 2014年2月 2014年累计 2013年全年
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债券发行量 2,878.30 4,520.50 27,845.02
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债券兑付量 1,632.70 2,915.70 18,022.13
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现券清算量 3,126.55 5,687.72 52,413.56
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回购清算量 4,911.71 8,964.79 55,949.85
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完)
(整理 边竞; 审校 李宏薇/杨淑祯)