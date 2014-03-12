《中国债券市场每日交易备忘》--3月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标，中标利率预测均值3.62% 安徽高速公路控股集团10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 中国交建 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和北京银行主承 中国黄金集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和北京银行主承 中国铝业公司30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和中信银行主承 上海电气集团10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和上海银行主承 陕西煤业化工集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 国电电力 5亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 西安基础建设投资20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和中信银行主承 南玻A 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和农行主承 第一创业证券7亿元三个月期短融招标(主体评级AA)， 一创摩根证券主承 华融证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)， 邮储银行和招行主承 佛山公用事业控股3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农行主承 兖州煤业 50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行主承 广西农垦集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行和浦发银行主承 浙江古纤道新材料股份3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行和工行主承 上海大宁资产经营集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和国开行主承 陕西煤业化工集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和招行主承 国家电网100亿元五/15年期企业债簿记建档(主体评级AAA)，中金公司等主承 阜阳城投8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 天津房地产信托集团10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，民族证券主承 ============================================================================= 二、新债上市： 财政部280亿元七年期续发国债140003，参考收益率4.3386% 国开行70亿元三年期固息增发债140201，参考收益率5.1193% 国开行60亿元五年期固息增发债140202，参考收益率5.2883% 国开行60亿元七年期固息增发债140203，参考收益率5.4210% 国开行70亿元10年期固息增发债140205，参考收益率5.5023% 农发行70亿元一年期固息增发债140410，参考收益率4.7056% 兴安盟城市发展投资13亿元七年期固息债1480007，票面利率8.20% 淮安新城投资开发10亿元七年期固息债1480066，票面利率7.45% 海安县城建开发10亿元七年期固息债1480089，票面利率7.45% 苏州汾湖投资集团12亿元七年期固息债1480090，票面利率7.49% 如东县金鑫交通工程9亿元七年期固息债1480097，票面利率8.08% 攀枝花国有资产6亿元七年期固息债1480115，票面利率7.60% 龙岩城市发展集团8亿元七年期固息债1480116，票面利率7.45% 中国神华50亿元六个月期超短融011467002，票面利率4.95% 华电国际 35亿元六个月期超短融011416001，票面利率4.95% 亿利资源集团10亿元一年期短融041454014，票面利率7.90% 巨化集团5亿元五年期中票101472002，票面利率6.38% 杭州城投集团13亿元五年期中票101453006，票面利率6.45% 中信银行20亿元六个月期同业存单111408001，发行价格97.3261元 ============================================================================ 三、缴款： 农发行100亿元两年期固息增发债120409，发行价格102.33元 进出口行60亿元两年期固息增发债140311，发行价格99.632元 文山城建投10亿元七年期固息债1480077，票面利率8.10% 泰州市新滨江开发10亿元七年期固息债1480096，票面利率7.60% 扬州经济技术开发区10亿元七年期固息债1480118，票面利率7.40% 新疆富蕴县国有资产8亿元六年期固息债1480126，票面利率8.67% 青岛城阳开发投资14亿元七年期固息债1480100，票面利率7.09% 中国商用飞机30亿元九个月期超短融 申能集团40亿元九个月期超短融 棕榈园林 2亿元一年期短融 北新建材 6亿元一年期短融 广州交通投资集团10亿元一年期短融 广发证券 35亿元三个月期短融 张家港保税区金港资产经营5亿元五年期中票 重庆对外经贸集团6亿元三年期中票 同洲电子 3亿元三年期中票 长江三峡集团100亿元三/五年期中票 太原龙城发展投资15亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 万华实业集团7亿元五年期中票0982025到期兑付，票面利率5.15% 中国大唐集团公司50亿元三个月期超短融011311006到期兑付，票面利率5.70% 中国航空集团公司10亿元六个月期超短融011342009到期兑付，票面利率4.80% 福建能源集团6亿元一年期短融041359014到期兑付，票面利率4.26% 厦门轻工集团6亿元一年期短融041360012到期兑付，票面利率4.89% 江苏交通控股23亿元六个月期短融041361042到期兑付，票面利率5.10% 09国债03 090003付息 09哈城投债 098023付息 10常德经投债 1080033付息 10合肥高新债 1080034付息 12中航国际债 1280035付息 12宿建投债 1280037付息 12江泉债 1280038付息 12哈供热MTN1 1282057付息 12上海港MTN1 1282058付息 13国开41 130241付息 13国开42 130242付息 13邹城债 1380111付息 13邗城建债 1380112付息 13泰矿债 1380113付息 13粤机场MTN1 1382086付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --路透独家新闻：参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最 强有力的行动，通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。 --中国人民银行行长周小川周二在两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计 划之中，很可能在最近一两年就能够实现。 --中国银监会“松口”首批五家民营银行进入试点后，银监会副主席阎庆民进一步阐述对民营银行的监管意见 。他说，为了保证试点民营银行的持续稳健经营和股权的稳定性，将要求发起主体承诺五年的股权锁定期，同时 ，鼓励股东及其关联企业自愿放弃从本行获得关联贷款的权利。 3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户) 1-2月社会消费品零售总额 1-2月工业增加值 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/丁淑琴； 审校 康熙泽/李宏薇)