版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 14:29 BJT

《全球汇市》日圆限于窄幅波动，日本央行维持政策不变

投资者也在谨慎留意中国事态发展。中国周末发布疲弱出口数据后，短期利率和人民币在周一齐跌。

“今天中国不是影响市场走势的因素，但可能随时成为打压风险的因素，”一外汇咨询公司的市场研究员表示。

澳元兑美元 上涨约0.1%，报0.9021美元。

新西兰元兑一揽子货币周二触及实施自由浮动汇率以来的最高位，外界普遍预计新西兰将于周四加息。根据路透数据，新西兰元贸易加权指数 最高升至79.51，为1985年实施自由浮动汇率以来最高。

根据路透访问的分析师，新西兰央行本周料将升息，并至少为未来两年进行一系列升息做出规划。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3861 1.3876 -0.11 +0.84 1.3745

美元/日圆 103.28 103.25 +0.03 -1.92 105.30

欧元/日圆 143.16 143.27 -0.08 -1.08 144.73

美元/瑞郎 0.8789 0.8775 +0.16 -1.56 0.8928

英镑/美元 1.6634 1.6643 -0.05 +0.47 1.6556

美元/加元 1.1118 1.1107 +0.10 +4.69 1.0620

澳元/美元 0.9022 0.9015 +0.08 +1.22 0.8913

新西兰元/美元 0.8476 0.8469 +0.08 +3.29 0.8206

澳元/日圆 93.180 93.080 +0.11 -0.71 93.850

新西兰元/日圆 87.560 87.440 +0.14 +1.33 86.410

英镑/日圆 171.80 171.85 -0.03 -1.45 174.33

澳元/新西兰元 1.0634 1.0641 -0.07 -1.97 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/王洋/张明钧/王翔琼；审校 杜明霞/蔡美珍/石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐