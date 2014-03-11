《全球汇市》日圆限于窄幅波动，日本央行维持政策不变

投资者也在谨慎留意中国事态发展。中国周末发布疲弱出口数据后，短期利率和人民币在周一齐跌。
“今天中国不是影响市场走势的因素，但可能随时成为打压风险的因素，”一外汇咨询公司的市场研究员表示。
澳元兑美元 上涨约0.1%，报0.9021美元。
新西兰元兑一揽子货币周二触及实施自由浮动汇率以来的最高位，外界普遍预计新西兰将于周四加息。根据路透数据，新西兰元贸易加权指数 最高升至79.51，为1985年实施自由浮动汇率以来最高。
根据路透访问的分析师，新西兰央行本周料将升息，并至少为未来两年进行一系列升息做出规划。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3861 1.3876 -0.11 +0.84 1.3745
美元/日圆 103.28 103.25 +0.03 -1.92 105.30
欧元/日圆 143.16 143.27 -0.08 -1.08 144.73
美元/瑞郎 0.8789 0.8775 +0.16 -1.56 0.8928
英镑/美元 1.6634 1.6643 -0.05 +0.47 1.6556
美元/加元 1.1118 1.1107 +0.10 +4.69 1.0620
澳元/美元 0.9022 0.9015 +0.08 +1.22 0.8913
新西兰元/美元 0.8476 0.8469 +0.08 +3.29 0.8206
澳元/日圆 93.180 93.080 +0.11 -0.71 93.850
新西兰元/日圆 87.560 87.440 +0.14 +1.33 86.410
英镑/日圆 171.80 171.85 -0.03 -1.45 174.33
澳元/新西兰元 1.0634 1.0641 -0.07 -1.97 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 高琦/王洋/张明钧/王翔琼；审校 杜明霞/蔡美珍/石冠兰)