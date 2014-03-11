《RUSSELL专栏》中国大宗商品进口热度不减，市况与基本面相悖

撰稿 Clyde Russell 编译 张若琪

路透澳洲朗塞斯顿3月11日 - 大宗商品对中国贸易数据的反应显示，市况与基本面相悖，目前为止恐慌性交易(fear trade)占据上风。

无论怎么划分切割，今年头两个月中国的大宗商品进口表现都意外地强劲。

但市场却完全聚焦中国2月商品出口骤降这一点，认定经济状况不佳，因而未来几个月大宗商品进口量将大减。

此外还有观点认为，铜及铁矿石进口热度的背后，多半是为了获取融资，而非有什么基本需求，因此进口大幅增长很可能不利于未来需求。

问题是，市场是否真能正确解读个中意涵，中国大宗商品需求展望是否真的疲弱，或者，往后几个月进口增长是否会呈现较温和的拉回。

这多取决于整体经济状况，而中国2月出口较去年同期骤降18.1%，是经济不佳的预兆，也是风险所在。

今年农历新年从1月底开始，但假期多落在2月初。虽然外界多将出口数据欠佳归咎于假期，但应当指出的是，2014年1-2月总计出口仍较去年同期水准减少1.6%。

中国贸易和大宗商品进口相关图表，请点选

(link.reuters.com/fut96s)

这确实与近来汇丰和官方采购经理人指数(PMI)偏弱的情况相符，但到目前为止，经济数据还远远称不上太惨。

出口数据亦显示，今年前两个月对美国出口值成长1.3%，对欧盟成长4.6%，显示发达经济体的需求正在恢复。

这对未来几个月的大宗商品进口增长又代表什么意义呢？

先看看金属，2月铁矿石进口量6,316万吨，较去年同期增加11.9%，但比1月的纪录高点减少37.5%。

1-2月铁矿石进口量则较去年同期增加21.8%。

外界担心，铁矿石也和铜一样，愈来愈多被用来质借融资，而这种型态的需求是无法长久维持的。那也会导致库存增加；鉴于钢铁需求并未大幅攀升，市场担心未来几个月进口量可能锐降。

然而2月下旬粗钢日产量增至208万吨，较2月中旬增长5.9%。

钢铁库存也减少5.9%，但仍接近纪录高点。

钢铁2014年需求成长前景变数仍大，市场共识是将现温和增幅；然对于亚洲铁矿石现货价格过去两个交易日大幅下挫10.4%的惨况，近期似乎还没有足够的数据为此提供合理说明。

**铁矿石重挫过头了？**

今年以来铁矿石.IO62-CNI=SI价格重跌22%，3月10日跌至每吨104.7美元的近18个月来最低水准。

自2008年全球金融危机以来，每逢铁矿石价格大幅下挫，随后中国的铁矿石进口量通常就会升高，因买家多趁低价扫货，但成本偏高的国内生产商也被迫削减产出。

让我们转向原油，2月中国原油日进口量为601万桶，较2013年同期增加11%，但低于1月创纪录的663万桶。

今年1-2月进口日均量为636万桶，较去年同期劲增11.5%，同样也很难看到经济将遭遇瓶颈的迹象。

原油进口量上升，主因是两家新炼油厂投入运作，合计带来44万桶的日产能，以及出现一些补充商业库存的需求。

但也有可能是，基本需求并没有预期那么疲软，因新的炼油产能尚未带动燃料出口增加，实际上1-2月油品出口较去年同期还下降了7.7%。

2月出口骤降肯定是中国贸易数据新闻的主角，但却未呈现经济状况的全貌。

中国政府在2014年仍致力实现7.5%的经济增长目标，不过已较过去几年有弹性。