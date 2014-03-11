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债券 | 2014年 3月 11日 星期二 14:49 BJT

路透基点：索力鞋业6,000-7,000万美元三年期贷款条款出炉

路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，法兰克福证交所上市公司索力鞋业(Ultrasonic AG)的6,000-7,000万美元三年期贷款条款出炉。

贷款平均年限为2.36年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码415个基点。

银行受邀以三个层级加入联贷：承贷1,500万美元以上取得牵头行头衔，综合收益为499.7个基点，有200个基点的前端费；承贷1,000-1,400万美元取得主办行头衔，综合收益为478.5个基点，有150个基点的费用；承贷1,000万美元以下取得安排行头衔，综合收益457.3个基点，有100个基点的费用。

周一在中国福建省进行了实地访查。回覆期限为4月7日。

一如先前报导，野村负责统筹此联贷案。借款人为索力鞋业旗下全资子公司中国索力户外休闲控股有限公司，索力鞋业提供担保。

筹得资金将用于再融资、资本支出和一般企业支出。(完) (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)
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