路透专访：台湾元大宝来投信布局大中华，以区域优势抗外资同业--高层

* 今年AUM料成长，将发四档基金且夺下台股基金龙头

* 布局两岸三地，将拿下香港ETF顾问案

* 外资投信来势汹汹，将以区域优势与产品区隔胜出

记者 董永年

路透台北3月13日 - 经历近两年的定位与整理，台湾最大投信公司--元大宝来投信表示，两岸开放让本地投信业进入大中华平台规格战，面对国际级资产管理公司挟庞大资源来袭，只能靠区域优势与产品区隔胜出。

元大宝来投信总经理刘宗圣接受路透专访时称，今年将主推资产管理(AUM)规模的成长与报酬率改善，预计发行人民币计价伞型等四档新基金，并夺下台股基金的龙头地位。

〞今年是加速的一年，在新产品、机制与平台建置后，AUM的成长会非常忙碌。〞他说。

据其介绍，在AUM的成长规划采新旧并进模式。除人民币计价基金外，还将新发行黄金与石油的指数股票型基金(ETF)，以及全球生技医疗或TMT(传媒信息科技)股票型基金。既有基金方面，透过投资长“下乡说明”等方式，藉以提升绩效并扩大规模。

至于资产规模目标，刘宗圣表示，底限就是不能回补元大与宝来投信合并后的跳空缺口。双方合并时的AUM是2,764亿台币，目前约在2,940亿。

〞我们不会喊到3,500或4,000亿这类的口号，因为与第二名已有相当距离，规模冲太大，说不定会拉低投资报酬率，赢了面子、失了里子。〞他说。

刘宗圣并称，目前元大宝来投信在货币型、ETF以及房地产投资信托基金(REITs)规模都是台湾第一大，台股规模排第二，随着股市在政策支持下走多，且本地投资人回流，已将台股基金列为第一季销售重点，希望今年回到龙头地位。

待两岸服贸协议上路后，台湾将获得1,000亿人民币的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度。刘宗圣表示，RQFII若能快点拿到，就会放在今年发行的排程前面，届时会推出“双柜台”的RQFII ETF。

〞乐观看时间表应该在明年第一季末前就可以问世。〞他指出。

元大与宝来投信于2012年5月6日正式合并为元大宝来投信。在37家投信业者的管理资产规模排名第一，遥遥领先第二名、基金规模约1,304亿的群益投信。

根据投信投顾公会统计，截至今年1月，国泰投信以278.56亿台币位居台股主动式基金管理规模第一名，元大宝来投信则以274.09亿居次。

**布局区域优势，期以产品区隔胜出**

虽然资产管理规模遥遥领先其他同业，不过刘宗圣丝毫不敢大意。面对外资投信的来势汹汹，他表示将以集团在两岸三地的布局优势与产品创新力来因应。

〞他们在台湾生根落户，就形成了客户的掠夺、规模的掠夺、人才的掠夺，我们会更辛苦。〞他说。

台湾金融监管当局已规定，外国资产管理业者除代理基金销售外，还必须在台湾成立投信公司。金管会委员杨雅惠表示，这是鼓励境外基金深耕台湾，让本地人才能进入外资体系与技术交流。

刘宗圣表示，元大宝来已取得香港牌照，很快就会拿到两支ETF的顾问案。此外，母集团元大金控 与大陆华润集团策略结盟，已在去年3月于当地成立华润元大基金管理公司，并陆续发行保本与现金收益型两档基金，今年还会推出包括指数型与布局在两岸三地的TMT股票型基金。

〞凭藉双方股东互信共识，华润在通路、主管机关，我们则在团队布建与管理出力很多。〞他说。

除区域的资源布局外，产品区隔也将是胜出关键。刘宗圣表示，像是台股基金、ETF、REITS，这些是外资不愿意做的，将来可以用来打阵地战。

针对元大宝来投信的发展策略，在投信界已有17年资历的富兰克林投顾副总经理罗尤美抱持肯定态度。

她表示，与外资投信相比，本地投信在台湾、中国以及东南亚的操盘绩效并不差，且外资投信无法配合本地投资人需求推出客制化的产品。

〞他们在ETF方面就比我们好。国外资源都集中在主动管理，没做被动式的ETF。〞罗尤美说。