《中国债市每日综述》正回购温和难阻资金利率下行，现券仍显局部强势

* 公开市场正回购力度温和，资金利率续跌

* IRS继续陡峭化大跌逾10个bp

* 预期分歧犹存，现券仍显局部强势

* 城投债明显走强，已收复超日违约事件前失地

路透上海3月11日 - 中国央行公开市场周二正回购操作力度较为温和，充裕的流动性未受影响。银行间市场资金利率下行之势难改，并带动利率互换(IRS)继续陡峭化大跌逾10个基点(bp)；不过现券仍显局部强势特征，部分中短期利率债以及城投债需求不错，收益率走低。

交易员认为，现券收益率前期累计跌幅不小，在市场对未来政策面和基本面走向仍存分歧的情况下，若要再现整体行情需更多契机配合。近期在宽资金的支撑下，中短券仍将更受机构青睐。

“公开市场(正回购)的量不大，(利率债)收益率有点下，中短的吧，之前已经跌了很多，也没什么人主动往下做，”上海一券商交易员称。

面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，中国央行公开市场亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限，周二以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，今日1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。

上述交易员谈到，上周超日债违约一度压制信用债表现，不过市场已很快消化其不利影响，而今日信用债中城投债走势更强，“收益率跌很多，已经回到超日事件出来前的水平了。”

处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 上周公告称，无法按期全额支付其公司债利息，成为债市首个实质违约事件。刚性兑付壁垒的打破，可能引爆信用风险担忧，尤其民营企业所发债券将是重灾区，风险偏好续降，低评级债券恐遭抛售，与利率债及高评级信用品种利差将扩大。

国家开发银行 周二稍早招标的五期固息增发债(市场戏称"福娃债")中，短端定位明显偏低，尤其是一年期品种中标收益率远低于预期，中长端则接近预期。

剩余期限约2.95年的固息农发债140407券最新成交 在5.18%，上日尾盘为5.20%。

**七天和14天回购利率现倒挂**

银行间市场周二资金供给充裕，主要质押式回购利率 维持低位运行，其中14天品种续大步伐回落，创下近三年新低，且已与七天出现倒挂。

交易人士表示，当前央行仍延续温和的流动性调控态度，下一步资金回笼即使逐步加力，监管层亦不希望看到骤松骤紧的市况，所以暂对月内资金面持偏乐观预期。

“钱还是比较松，”上海一银行交易员称，“14天和七天倒挂可能是因为(前者)这个期限需求比较少，成交不多，几笔交易影响价格到这个位置。”

七天质押式回购加权平均利率 收报2.2596%，再刷新逾21个月低点；14天品种 收报2.2346%，创下自2011年3月17日来的低位。

她并指出，今天除国库到期的部分，公开市场上回笼与到期量持平，央行只是调整了期限，即暂停14天正回购操作，手法仍温和。即使未来加大回笼，但应不会让市场出现剧烈波动，所以对于月底前资金面还是比较放心的。

据路透计算，本周无央票到期，正回购则有1,600亿元到期，其中1,000亿元今日到期。除此之外，今日还将有300亿元国库现金定存到期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间16:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8306 1.8777 -4.71

七天 2.2596 2.3017 -4.21

14天 2.2346 2.6620 -42.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3850 2.5700 -118.50

七天 2.5800 2.7500 -17.00

14天 2.9350 3.0200 -8.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9200 1.9500 -3.00

七天 2.2800 2.3700 -9.00

14天 2.2600 3.0000 -74.00

Shibor

其中:隔夜 1.8730 1.9190 -4.60

七天 2.2580 2.3580 -10.00

三个月 5.5002 5.5020 -0.18