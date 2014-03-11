更新版 1-中国钢铁:今年粗钢表观消费量料增3%，矿价逾100美元都偏高--宝钢董事长

* 2014年中国粗钢表观消费量增3%

* 今年中国粗钢产量增长3-3.5%

* 矿价大跌属正常，矿价逾100美元都偏高

* 中国钢产量峰值料出现在2020年以前 (新增更多内容和背景)

路透北京3月11日 - 中国最大的上市钢企--宝钢股份 董事长何文波周二表示，中国2014年粗钢表观消费量预计增长3%至7.5亿吨左右，但宝钢今年的粗钢产量仍将维持在4,700万吨，和去年水平一样。

他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，尽管中国钢铁业基本不赚钱，但中国钢材需求还会上升，刚性需求仍在，中国2014年钢产量将增长3-3.5%，而钢铁产量的峰值料将出现在2018-2020年之间。

“宝钢的粗钢产量这几年没什么大的变化，2013年是4,700万吨，2014年还是4,700万吨，宝钢目前除了湛江项目在建设之外，没有其他扩产项目，也没有正在实施的兼并的项目。”何文波称。

他称，宝钢目前基本在满负荷生产，虽然总体看市场情况跟全球一样并不太好，但宝钢自身的经营是健康的，在宝钢的生产规模之下，2013年宝钢集团取得的利润总额是102亿人民币，与2012年是一样的。

何文波解释称，对这样的利润其并不满意，因资产回报率很低，但目前的钢铁状况下，要把宝钢搞得健康一些，现金流充分些，以渡过钢铁业比较低迷的时期，这就是宝钢目前的方针，所以宝钢的钢铁业本身不急于扩张，而是把它做实。

对于市场担忧的银行收紧钢铁产业链贷款，何文波指出，各家银行目前对宝钢的贷款依然保持最优惠，没有收紧的影响，但信贷紧缩对钢铁业的威胁很大。

何文波指出，中国钢铁业产能过剩仍要靠政府和市场这两只手来解决，而中国去钢铁产能化的过程至少要十年的时间，往后越来越要靠市场这个手，期待钢铁业在公平竞争、环境执法方面更严格透明，从而给优势企业培育成长环境。

“仅仅把所有钢铁业产能停下来是不够的，几年以后就会有问题，一定要鼓励以先进产能替代落后产能，这是政府角度一定要关心的事情，...如果市场机制不断健全，落后的一定会被淘汰，”何文波称。

他并期待国企改革能加快步伐，而未来十年民营钢铁企业的粗钢产量比例会不断上升。

中国粗钢产量去年达到7.79亿吨。 而全球矿业公司必和必拓 稍早称，其对中国粗钢产量将于2025年左右达到11亿吨峰值的预期不变。

**100美元以上的矿价都是偏高的**

他并提到，中国钢铁业的市场形势不会比去年更差，而铁矿石现在的价格是不合理的，最近的下跌也是必然的，可能要跌到国内铁矿石价格成本线才会获得支撑，在他看来，每吨铁矿石的价格高于100美元都是偏高的。

问及最近铁矿石价格暴跌的影响，他说，铁矿石贸易履约风险是存在的，企业不是不愿意履约，而是不能够履约，当然宝钢不会发生这样的情况。

本周一铁矿石价格暴跌8.3%，年内迄今，铁矿石价格跌幅达近22%。贸易商称，使用铁矿石作为抵押品融资的中国钢厂和贸易商，正在争相抛售求现以偿还贷款，从而加剧铁矿石的压力。今年以来，铁矿石价格已经缩水超过五分之一。

中国铁矿石进口/价格图表，可点击(link.reuters.com/bym56t)(完)