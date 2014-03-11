中国债市：宽资金推动IRS续走低，因央行温和正回购操作低于预期

路透上海3月11日 - 中国银行间货币市场资金供给充裕，主要质押回购利率不脱低位，推动利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二续降逾10bp(基点)。市场人士指出，央行正回购操作量低于市场预期，操作比较温和，致此前市场对央行回笼力度谨慎态度稍缓，IRS跌幅明显。

“IRS短的下来有13bp了，长的大概8-9bp，主要是央行正回购操作量低于预期，太少了，”上海一银行交易员称，市场预期一直在被打破，IRS短期估计还会继续下跌，不过空间也不大，且可持续多久难说。

面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，央行公开市场亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限,周二以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，今日1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。

对于IRS未来走势，北京一银行交易员认为，央行操作态度比较温和，"短期先看低位震荡吧，反弹也需要条件配合。"

银行间市场周二资金供给充裕，主要质押式回购利率 维持低位运行，其中14天品种续大步伐回落，且已与七天出现倒挂。交易人士表示，当前央行仍延续温和的流动性调控态度，下一步资金回笼即使逐步加力，监管层亦不希望看到骤松骤紧的市况，所以暂对月内资金面持偏乐观预期。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.3338/3.4363 4.1113/4.1838 4.2800/4.3613 4.4354/4.5225 4.4409/4.7284

上日 3.7592/3.8792 4.2725/4.3525 4.4350/4.5100 4.5600/4.6450 4.5721/4.8496

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.4254/-0.4429 -0.1612/-0.1687 -0.1550/-0.1487 -0.1246/-0.1225 -0.1312/-0.1212

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。