《焦点》中国天量库存及融资矿抛货，重压铁矿石价格

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡3月11日 - 贸易商称，使用铁矿石作为抵押品融资的中国钢厂和贸易商，正在争相抛售求现以偿还贷款，从而加剧铁矿石的压力。今年以来，铁矿石价格已经缩水超过五分之一。
周二上海螺纹钢期货连续第四日下跌，逼近纪录低位。而上日在中国经济放缓疑虑打击下，现货铁矿石创出2009年以来最大跌幅。
贸易商称，中国的钢厂和贸易商正在设法延迟铁矿石发货。
力拓 和必和必拓 则表示，尚未见到船货延迟或取消。
“钢厂和贸易商通知必和必拓和力拓将4月船货延后到5月。原因是他们的资金都锁在港口了。所以他们无法开新的信用证，”新加坡一贸易商称。
这位贸易商称，涉及的船货约为200万吨。
中国主要港口的铁矿石库存约25-30%是融资矿，贸易商称，这些融资矿的货主正一窝蜂地出货来偿还银行贷款。
中国铁矿石进口/价格图表，可点击(link.reuters.com/bym56t)
据我的钢铁网，上周中国港口的铁矿石库存达到创纪录的1.05亿吨 SH-TOT-IRONINV。
而铁矿石融资行为的猖獗，则可以解释缘何在经济放缓对钢铁需求产生威胁时，而中国却一直保持大量铁矿石进口。
必和必拓的铁矿石业务主管Jimmy Wilson在一铁矿石会议上称，目前没有因价格下跌产生的船货违约行为。
力拓的铁矿石业务主管Andrew Harding在同一会议上说道，“没有任何延迟发货。”
周一铁矿石价格暴跌8.3%，进入熊市。年内迄今，铁矿石价格跌幅达近22%。
“目前手里有货的都慌，”上海一贸易商称，
“如果他们愿意赔钱出售，那就表示市场无法很快反弹。市场会有很多抛盘，会进一步压低市场。”(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申