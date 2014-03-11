路透基点：元翎精密工业23亿台币贷款额度分配出炉--RLPC

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，元翎精密工业公司23亿台币（7,600万美元）五年期融资案的额度分配已出炉。
牵头行兼簿记行(MLAB)合作金库银行承贷7.6亿台币，第一银行及阳信银行各承贷3.2亿台币。台湾银行和元大银行各承贷2.40亿台币。
全国农业金库及彰化银行各承贷1.60亿台币。高雄银行承贷1亿台币。
预定3月20日签约。
该融资分为三部分。A档为13亿台币的定期贷款，用于再融资。B档是8.5亿台币定期贷款，用作资本支出。C档是1.5亿台币循环信贷，用作一般运营资本。
贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码140个基点，税前保底利率是2%。
该贷款由借款方的董事长提供担保，有工厂和设备作为质押。承诺费是15个基点。
承贷5亿台币或以上的银行，获得20个基点的前端费，并担任牵头行。承贷4-4.99亿台币的银行，有15个基点的费用。承贷3-3.99亿台币的银行，有8个基点的费用。
A档贷款有18个月的宽限期，分15个季度不等额偿还：3%（第1-4次）、5%（第5-8次）、8%（第9-12次）和12%（第13-15次）。
B档贷款有两年宽限期，分13个季度不等额偿还：5%（第1-4次）、7%（第5-8次）、10%（第9-12次）和12%（第13次）。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选