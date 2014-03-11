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债券 | 2014年 3月 11日 星期二 16:07 BJT

路透基点：元翎精密工业23亿台币贷款额度分配出炉--RLPC

路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，元翎精密工业公司23亿台币（7,600万美元）五年期融资案的额度分配已出炉。

牵头行兼簿记行(MLAB)合作金库银行承贷7.6亿台币，第一银行及阳信银行各承贷3.2亿台币。台湾银行和元大银行各承贷2.40亿台币。

全国农业金库及彰化银行各承贷1.60亿台币。高雄银行承贷1亿台币。

预定3月20日签约。

该融资分为三部分。A档为13亿台币的定期贷款，用于再融资。B档是8.5亿台币定期贷款，用作资本支出。C档是1.5亿台币循环信贷，用作一般运营资本。

贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码140个基点，税前保底利率是2%。

该贷款由借款方的董事长提供担保，有工厂和设备作为质押。承诺费是15个基点。

承贷5亿台币或以上的银行，获得20个基点的前端费，并担任牵头行。承贷4-4.99亿台币的银行，有15个基点的费用。承贷3-3.99亿台币的银行，有8个基点的费用。

A档贷款有18个月的宽限期，分15个季度不等额偿还：3%（第1-4次）、5%（第5-8次）、8%（第9-12次）和12%（第13-15次）。

B档贷款有两年宽限期，分13个季度不等额偿还：5%（第1-4次）、7%（第5-8次）、10%（第9-12次）和12%（第13次）。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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