中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购，及三个月央票需求

香港个股：鸿宝资源获国际投资者Jim Rogers任董事会顾问，早盘曾涨12%
路透香港4月28日 - 总部设于新加坡的一体化能源及船舶解决方案供应商--鸿宝资源有限公司宣布获国际投资者James Beeland Rogers（Jim Rogers、罗杰斯）任董事会顾问后，周五早盘股价一度涨12%。
路透上海3月12日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。
面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，央行公开市场周二亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限，以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。
据路透计算，本周公开市场将有1,600亿元的正回购到期，无央票到期；其中周二到期1,000亿，周四到期600亿。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。（完）
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透香港4月28日 - 总部设于新加坡的一体化能源及船舶解决方案供应商--鸿宝资源有限公司宣布获国际投资者James Beeland Rogers（Jim Rogers、罗杰斯）任董事会顾问后，周五早盘股价一度涨12%。
路透首尔4月28日 - 韩国市场周五韩元 和韩股下跌，美国总统特朗普之前向路透表示，他将与韩国重新谈判或终止自由贸易协定。 韩国一位高层官员表示，由于尚未收到有关重新商定贸易协定的正式要求，韩国政府目前采取“观望”立场。 “口头说说和实际政策是有区别的，”这位不愿具名的韩国企划财政部官员对路透说。 0237 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘价1,130.1 下跌0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 回吐稍早录得的涨幅，转为下跌0 .1%，报2,208.00点。 “特朗普对于两国间自由贸易协定的评论是如此负面，这可以解读为 是保护主义讯号，从而令韩元承压。”现代期货的汇市分析师Jung Sung- yoon说道。 但Jung也补充道，现在判断韩元兑美元将进一步走低还为时过早，指 出美国财政政策仍存在很大不确定性，这对美元构成压力。 外资料中止连六日买超，今日接近中午时卖超408亿韩元(3,602万美元)韩股。
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。