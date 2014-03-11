《路透晚报》--3月11日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：日经指数收涨，但成交量创10月中来最低
日本股市日经指数周二上涨，因投资者承接受挫的商品类股，但成交清淡，因担忧中国经济放缓，且乌克兰紧张情势导致交易商离场观望。日经指数收高0.7%至15,224.11点，收复上日的过半跌幅，并向周五所及的五周高位15,312.60点回升。东证股价指数收高0.5%至1,233.21点，但仅有18.1亿股股票换手，成交量创10月中来最低。JPX-日经400指数上涨0.5%至11,157.14点。
--中国股市：沪综指微收升脱离近两月新低，短期做空动能基本消化
中国股市沪综指缩量微收升，脱离近两个月盘中新低。分析师指出，昨日大盘劲挫近3%并创下八个半月最大跌幅，场内短期做空动能已基本消化，今日大多个股价格逐步企稳，大盘小幅震荡。沪综指收报2,001.157点，升2.092点或0.10%，日低为1,985.599点，为1月20日以来的最低。上证A股今日成交额767亿元人民币，较上日的948亿元减近两成。
--香港股市：收盘持平处于近一个月低点附近，旺旺跳涨
香港股市徘徊于一个月低点附近，不过零食生产商中国旺旺跳涨4.6%，此前该公司公布2013年全年净利大致符合预期。恒生指数近收平，报22,269.6点，该指数周一收在2月13日以来最低水准。恒生国企指数则下滑0.2%。
--汇市：日圆限于窄幅波动，日本央行维持政策不变
日圆在亚洲盘限于窄幅区间波动，此前日本央行维持政策不变，对于未来是否会进一步实施宽松举措也未给出暗示。在乌克兰危机持续的情况下，欧元展现出抗跌性。新西兰元兑一揽子货币触及实施自由浮动汇率以来的最高位，因外界普遍预计新西兰央行将于周四加息。0849GMT时，美元兑日圆小涨0.05%报103.29；欧元兑日圆跌0.1%，报143.16日圆；欧元兑美元跌0.12%，报1.3858。新西兰元贸易加权指数报79.55，为1985年实施自由浮动汇率以来最高。
--国际油市：布兰特原油在108美元附近持稳，乌克兰危机抵消数据的影响
布兰特原油期货大致持稳，守在每桶108美元附近，乌克兰危机恶化，令人担心石油供应中断，同时全球第二大石油消费国需求增长引发的忧虑令油价承压。0854GMT，布兰特原油期货涨0.31美元，报每桶108.39美元。美国原油期货涨0.26美元至每桶101.38美元。
--金属期市：伦铜反弹脱离八个月低点，但中国担忧仍抑制涨势
伦敦金属交易所(LME)期铜价格反弹，周一跌至逾八个月最低。不过对中国经济的担忧抑制涨势。0855GMT，LME三个月期铜上涨0.5%至每吨6,682美元，脱离周一触及的去年6月末以来最低点6,608美元。上海期交所5月期铜下跌2.14%，报每吨46,240元人民币。
--全球金市：资金流入拉抬现货金，中国与乌克兰担忧提供支撑
现货金持稳在每盎司1,340美元附近，对中国经济放缓的担忧、及乌克兰危机促使投资者买入黄金避险。0856GMT，现货金约报每盎司1,347.00美元。周一收报1,338.54美元。 (完)
(整理 白云; 审校 蔡美珍)