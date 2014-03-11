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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 17:25 BJT

《全球汇市》日圆持坚，此前日本央行维持政策立场不变

尽管欧元区通胀下滑，但欧洲央行暗示不大可能放松政策，并称欧元强势只对输入型通胀产生很小的影响。欧元因此守住多数涨幅。

欧洲时段期间，英国央行总裁卡尼将对议会就汇市被操纵的指控作证词。该央行上周已对一名员工进行停职处理。

新西兰元兑一篮子货币触及汇率自由浮动以来的最高位，因市场普遍预期新西兰周四将升息。路透数据显示，新西兰元贸易加权指数 最高涨至79.51，为1985年汇率实现自由浮动以来最高位。

路透调查显示，新西兰央行本周料将升息，并至少为未来两年进行一系列升息做出规划，成为带头收紧政策的发达国家央行。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3861 1.3876 -0.11 +0.84 1.3745

美元/日圆 103.31 103.25 +0.06 -1.89 105.30

欧元/日圆 143.17 143.27 -0.07 -1.01 144.63

美元/瑞郎 0.8787 0.8775 +0.14 -1.58 0.8928

英镑/美元 1.6616 1.6643 -0.16 +0.36 1.6556

美元/加元 1.1126 1.1107 +0.17 +4.76 1.0620

澳元/美元 0.9028 0.9015 +0.14 +1.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8482 0.8469 +0.15 +3.36 0.8206

欧元/瑞郎 1.2181 1.2178 +0.02 -0.73 1.2271

欧元/英镑 0.8339 0.8333 +0.07 +0.51 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8433 8.8378 +0.06 -0.05 8.8474

美元/挪威克朗 5.9536 5.9524 +0.02 -1.86 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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