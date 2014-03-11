路透伦敦3月11日 - 以下为分析师对瑞典北欧斯安银行(SEB)外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：就价格走势研判，可能正在形成顶部，不久后料测试1.3825/1.3797，跌破1.3852之后更有可能进行向下测试。但若回升至1.3898之上，则可能会上看周五高点1.3915，并保留进一步上涨空间。
美元/日圆：在103区间中高端应该会有强大且重要的阻力，若要维持短线空头波段形态不变，则必不能突破103.91。在102.50附近有支撑，必须跌破才能再度下看重要的参考位101.20。
英镑/美元：先前的潜在偏空头部形态引发昨日大跌，当日并收在低位，成为今日诱发空头氛围的原因。在1.6617/1.6583之间有许多参考位，如今可能下测这些点位，若跌破则跌势延伸至1.6545/1.6470的可能性将升高。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3848 1.3876 -0.20 +0.75 1.3745
美元/日圆 103.30 103.25 +0.05 -1.90 105.30
欧元/日圆 143.05 143.27 -0.15 -1.09 144.63
美元/瑞郎 0.8792 0.8775 +0.19 -1.52 0.8928
英镑/美元 1.6629 1.6643 -0.08 +0.44 1.6556
美元/加元 1.1121 1.1107 +0.13 +4.72 1.0620
澳元/美元 0.9029 0.9015 +0.16 +1.30 0.8913
新西兰元/美元 0.8481 0.8469 +0.14 +3.35 0.8206
欧元/瑞郎 1.2177 1.2178 -0.01 -0.77 1.2271
欧元/英镑 0.8326 0.8333 -0.08 +0.35 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8480 8.8378 +0.12 +0.01 8.8474
美元/挪威克朗 5.9562 5.9524 +0.06 -1.81 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)