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债券 | 2014年 3月 11日 星期二 18:10 BJT

欧元债市：希腊债券收益率上升，国际社会尚未完成对其改革措施的评估

希腊显示出一些从六年衰退中复苏的迹象。该国在1月录得基本预算盈余，帮助十年期希腊公债收益率降至6.68%。

“这个收益率水平是希腊在（2010年）接受第一笔援助以来的最低，因此收益率若出现一些反弹是正常的，特别是目前围绕希腊的消息有些负面。”KBC的利率分析师Mathias van der Jeugt说道。

希腊10年期公债收益率 最新报6.97%，上涨2.2个基点。意大利和西班牙公债收益率也有所走高，过去一周里曾触及纪录低点。

德国公债收益率持平在1.63%。（完）

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 王洋/高琦/杜明霞)
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