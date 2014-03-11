东南亚股市：收升，泰国股市在央行利率决定前升至三个月高点

路透3月11日 - 泰国股市周二在泰国央行货币政策决定出炉前升至三个月高位，其他东南亚股市则反弹。昨日该地区多数股市因中国出口数据疲弱而走软。
今日成交活跃，不过围绕中国经济增长迟滞的担忧，以及乌克兰局势持续紧张限制涨幅。
泰国股市 收升1.1%触及12月11日以来最高收位，由于市场寄望于该国央行周三将降息25个基点，以帮助经济应对持续数月的政治动荡的冲击。
该股市后市可能进一步走升，因泰国迫于来自企业的压力，且考虑到安全局势改善，料将解除首都曼谷的紧急状态。
摩根士丹利在周二收市后将泰国评级从“中性”下调为“减码”，称因经济增长疲弱且政治不稳局势久拖不决。
菲律宾股市 收高0.7%，外资买超3,070万美元；马来西亚股市 上扬0.4%，外资买超2,210万美元。
新加坡股市 收高0.1%，盘初一度触及近两个月高位。印尼股市 收涨0.6%达到近八个月最高收位，不过外资卖超927万美元。
越南股市 收升0.8%，为连续第五日收高。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 404.57 2.19 +0.54 +4.17 388.37
新加坡 3129.40 2.77 +0.09 -1.20 3167.43
马来西亚 1828.55 6.49 +0.36 -2.06 1866.96
泰国 1364.28 15.23 +1.13 +5.05 1298.71
印尼 4704.21 26.97 +0.58 +10.06 4274.18
菲律宾 6529.58 42.35 +0.65 +10.86 5889.83
越南 588.50 4.81 +0.82 +16.62 504.63
(完)
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(编译 徐文焰；审校 李春喜)