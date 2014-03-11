日本数据：2月国内企业物价指数同比升1.8%，升幅低于前月

中国央行： 愿意发挥作用促进SDR使用，目前SDR市场流动性仍不足--副行长
路透上海4月22日 - 中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。
整体最终商品物价较上年同期上涨1.1%。
国内最终商品物价则较上年同期持平。
下表为初值数据细目，单位为百分比，先前数据可能有所修正：
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2月 1月 12月 2月指数
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年变动率 +1.8 +2.5 +2.5 102.8
月变动率 -0.2 +0.2 +0.3
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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 戴素萍/朱晓军；审校 李爽)
路透上海4月22日 - 中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。
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