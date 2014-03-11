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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 07:57 BJT

日本数据：2月国内企业物价指数同比升1.8%，升幅低于前月

整体最终商品物价较上年同期上涨1.1%。

国内最终商品物价则较上年同期持平。

下表为初值数据细目，单位为百分比，先前数据可能有所修正：

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2月 1月 12月 2月指数

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年变动率 +1.8 +2.5 +2.5 102.8

月变动率 -0.2 +0.2 +0.3

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 戴素萍/朱晓军；审校 李爽)
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