日本数据：2月国内企业物价指数同比升1.8%，升幅低于前月

中国央行： 愿意发挥作用促进SDR使用，目前SDR市场流动性仍不足--副行长

路透上海4月22日 - 中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。