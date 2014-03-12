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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 13:15 BJT

日本数据：2月消费者信心指数降至38.3，为连续第三个月下跌

路透东京3月12日 - 日本内阁府周三公布的调查显示，2月日本消费者信心出现连续第三个月恶化。

日本2月消费者信心指数为38.3，低于1月的40.5。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。

指数低于50，代表消费者看法悲观。

参看相关细节，可点选日本内阁府网站：(here)(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)
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