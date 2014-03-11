《路透早报》--3月12日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--日本2月企业物价指数(周二2350GMT)

--澳洲1月房屋融资和投资性房屋融资

--韩国1月L货供额

--日本2月消费者信心指数

--法国第四季非农就业数据

--欧元区1月工业生产

--美国2月联邦预算

--新西兰央行利率决议

重大事件及官员讲话：

--欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议，在主题为“当前央行沟通存在的问题和挑战”的辩论会上发言

--ECB执委科尔在主题为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言

--ECB执委会成员莫尔许参加辩论会并发言，主题为“作为货币政策决策者和金融监管者，双重职责给欧洲央行带来的挑战”

--美国财政部长杰克卢在参议院预算委员会就奥巴马总统2015年预算案作证

--澳洲央行副总裁洛威发表讲话

以下为欧美市场时段(3月11日下午5:00至3月12日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--马航失联客机据称曾转向西飞行几百公里；大规模搜索进入第四天

一名资深军官对路透表示，马来西亚军方认为，失联近四天的客机在与民航管理局进行最后一次联系之后，曾转变航向并向西飞行了几百公里。这意味着飞机在与空中管制机构最后一次联系之后至少又飞行了500公里，似乎不支持飞机突然发生重大机械故障的推测。

在上述军官发表言论后，一名了解调查情况的非军方消息人士表示，上述偏航是几种推测说法之一，正在进行核实。

--独家：如果成长放缓，中国央行准备下调银行准备金比率-消息

参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行需保持的现金储备要求来放松货币政策。

这些消息人士称，如果经济增速降至7.5%之下，滑向7.0%，央行将调降银行的存款准备金比率，并且央行将继续执行现有的货币市场操作和通过国有银行进行的汇市干预。交易商称，这些举措已经使货币市场状况放松。

--乌克兰请西方帮助阻止克里米亚加入俄罗斯

乌克兰政府周二向西方求援，要求其帮助阻止莫斯科吞并克里米亚。克里米亚计划周日就与俄罗斯合并举行公投。

乌克兰总理将赴美国与联合国进行会谈。美国与俄罗斯外长通了电话。但美国国务院表示，莫斯科的立场没有给磋商创造空间。而俄罗斯外长则发表声明，谴责美国金援基辅的”非法政权“。

美国国会正在准备制裁俄罗斯，欧盟(EU)领导人最早可能周一采取惩罚措施。

--冈斯坦西欧称，市场并未完全理解3月会议的信息

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧央行仍有可用的政策工具，包括在必要时降息或出台量化宽松措施。

冈斯坦西欧在接受MNI新闻社专访时表示，“所有的讯息未获得完整消化。前瞻指引与经济产能闲置的现象关联更为精确。不幸的是...市场并未体悟到这点...我们手头拥有一些我们认为在有必要时可以动用的工具。这包括先前所提的降息、量化宽松、或者是购买资产。”

欧元兑美元和日圆下滑，欧洲央行如果采取进一步刺激措施被视为是对欧元不利，因会向经济挹注更多资金，影响欧元的购买力。

[市场摘要]: 股市: --美国股市周二收跌，尾盘抛售加速，因投资者锁定近期市场上涨带来的获利，但标普500指数收位距离上周触及的纪录高位不到1%。

道琼工业指数收跌67.43点，或0.41%，至16,351.25点；标准普尔500指数下挫9.54点，或0.51%，至1,867.63点.Nasdaq指数下跌27.26点，或0.63%，至4,307.188点。 --欧股基本持平，但德股上扬，跑赢区内其他市场，因区内最大经济体德国公布强劲贸易数据，重新点燃投资者对DAX指数的买兴。欧洲股市的整体人气仍因乌克兰危机而受压，乌克兰与俄罗斯间的对峙局面仍无缓和的迹象。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘微升0.03%，报1,321.39点。

德国DAX指数上扬0.46%，报9,307.79点，之前德国公布1月进出口数据强于预期。英国富时100指数收低0.06%，报6,685.52点；法国CAC-40指数 收挫0.48%，报4,349.72点。 汇市: --欧元兑美元和日圆下滑，此前欧洲央行政策制定者暗示交易商可能未完全理解欧洲央行3月会议信息，欧央行仍有可用的政策工具.

欧元兑美元跌0.07%，报1.3866美元，从上周五触及的1.3915美元两年半高位进一步回撤。欧元兑日圆跌0.4%，报142.64日圆，脱离近期触及的143.79日圆两个月高位。美元兑日圆跌0.3%，报102.95日圆。

债市: --美国公债价格小涨，投资人对乌克兰和俄罗斯的地缘政治紧张局势，以及中国经济疲弱的担忧刺激了一些对避险公债的需求。指标10年期公债 升4/32，收益率报2.768%，周一尾盘报2.784%。30年期长债升11/32，收益率报3.708%。

--葡萄牙公债收益率跌至四年新低，此前该国上修了第四季国内生产总值(GDP)增幅，且总理拒绝了重组该国债务的新要求。葡萄牙10年期公债 收益率跌6个基点，报4.43%，两年期公债收益率跌15个基点，报1.52%。10年期德债收益率升1.5个基点，报1.64%。 油市: --美国原油期价走低，盘中一度跌至100美元之下，为一个月来首次，因中国可能出现更多公司债违约事件，以及美国原油库存增加引发对石油需求增长的忧虑。布兰特原油期货上涨0.47美元，结算价报每桶108.55美元。美国原油期货下跌1.09美元，结算价报每桶100.03美元，为2月11日以来最低结算价。 金属市场: --金价上涨，因投资人担心中国经济活动放缓以及乌克兰危机升级，黄金需求获得提升。1835GMT，现货金升0.7%，报每盎司1,346.70美元，稍早触及1,352.50美元的近四个月高位。

美国COMEX-4月期金收涨5.20美元，报每盎司1,346.70美元。 --伦敦期铜大跌至逾三年低位，因担忧中国需求，以及忧虑作为融资交易抵押品的铜库存将被出脱，促使投资人和投机客加大抛售力度。