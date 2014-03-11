欧洲经济指标预测--3月12日-3月19日****

中信期货：中国期指总持仓再度全线增加，多头主力抵抗顽强
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月12日(三) 0630 法国非农就业 第四季 -- +0.10% 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.5% -0.7% (较上年同期) +1.9% +0.5% 3月13日(四) 0001 英国RICS房价指数 2月 52 53 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.6% (较上年同期) +1.0% +0.8% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 意大利HICP(较上月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 3月14日(五) 0700 德国CPI(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.3% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 1月 逆差27 逆差22 英国全球贸易收支(亿英镑) 1月 逆差86 逆差77.2 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- 持平 (较上年同期) -- -0.8% 3月17日当周 3月17日(一) 1000 欧元区通胀率(较前月) 2月终值 -1.1% -1.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 3月17日-18日 0700 德国趸售物价(较前月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.7% 3月18日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差2.05 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.18 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差139 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 -- 55.7 现况指数 -- 50.0 3月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 -- 减少2.76 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 -- 7.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -- +1.1% (不包括奖金)(较上年) -- +1.0% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 28.7 (完)
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
路透旧金山5月3日 - 苹果执行长库克(Tim Cook)周三表示，苹果计划成立一档10亿美元基金，投资从事先进制造业的美国企业。这是该公司创造美国就业机会的最新表现。
路透台北5月4日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,975.8亿台币。