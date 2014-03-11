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市场报道 | 2014年 3月 12日 星期三 07:31 BJT

****欧洲经济指标预测--3月12日-3月19日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值     
         
    3月10日当周
    
    3月12日(三)
    0630   法国非农就业                               第四季            --       +0.10%
    1000   欧元区工业生产(较前月)                        1月          +0.5%       -0.7%
                       (较上年同期)                                   +1.9%       +0.5% 
    
    3月13日(四)
    0001   英国RICS房价指数                               2月            52         53
    0745   法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       2月终值         +0.5%      -0.6%
                                    (较上年同期)                      +1.0%      +0.8%
    0900   意大利消费者物价指数(CPI)(较上月)          2月终值         -0.1%      -0.1%
                                 (较上年同期)                         +0.5%      +0.5%
           意大利HICP(较上月)                                         -0.3%      -0.3%
                     (较上年同期)                                     +0.5%      +0.5%
    
    3月14日(五)
    0700   德国CPI(较上月)                              2月终值       +0.5%      +0.5%
              (较上年同期)                                            +1.2%      +1.2%
    0700   德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月)         2月终值       +0.5%      +0.5%
                                   (较上年同期)                       +1.0%      +1.0% 
    0815   瑞士生产者/进口物价(较前月)                   2月             --       持平
                          (较上年同期)                                   --      -0.3%
    0930   英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                  1月         逆差27      逆差22
           英国全球贸易收支(亿英镑)                      1月         逆差86    逆差77.2
    1000   欧元区就业人口(较前季)                        第四季          --       持平
                    (较上年同期)                                         --      -0.8%


    3月17日当周
    
    3月17日(一)
    1000   欧元区通胀率(较前月)                        2月终值        -1.1%      -1.1%
                   (较上年同期)                                       +0.8%      +0.8%
    
    3月17日-18日
    0700   德国趸售物价(较前月)                          2月            --       -0.1%
                      (较上年同期)                                      --       -1.7%
    
    3月18日(二)
    0900   意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  1月            --    顺差2.05
                 全球贸易收支(亿欧元)                                   --   顺差36.18
    1000   欧元区贸易收支(亿欧元)                        1月            --     顺差139
    1000   德国ZEW经济景气判断指数                       3月            --        55.7
                          现况指数                                      --        50.0
    
    3月19日(三)
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果            3月            --       0-9-0
　　                                                           (升息-维持利率不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                       2月            --    减少2.76 
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月         --        7.2% 
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                  　    --       +1.1%
                            (不包括奖金)(较上年)                        --       +1.0%
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                          3月            --        28.7
    (完)
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