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中国财经报道 | 2014年 3月 12日 星期三 07:18 BJT

美国个股：Twitter因软件故障导致服务中断，为九天内第二次

路透波士顿/旧金山3月11日 - Twitter 周二出现故障，为九天以来的第二次。软件故障导致该公司流行的讯息服务中断约一个小时。

该公司向2.5亿用户道歉，称在“按计划配置一项核心服务时”遇到“意外状况”。

该公司称，故障大约发生在美国西部标准时间上午11点左右，到11点47分已经“完全恢复”。Twitter在证实发生故障前，其股价最多上涨了3.7%，但是此后回吐大部分涨幅，仅收高0.25%。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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