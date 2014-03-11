美国个股：Twitter因软件故障导致服务中断，为九天内第二次

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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路透波士顿/旧金山3月11日 - Twitter 周二出现故障，为九天以来的第二次。软件故障导致该公司流行的讯息服务中断约一个小时。
该公司向2.5亿用户道歉，称在“按计划配置一项核心服务时”遇到“意外状况”。
该公司称，故障大约发生在美国西部标准时间上午11点左右，到11点47分已经“完全恢复”。Twitter在证实发生故障前，其股价最多上涨了3.7%，但是此后回吐大部分涨幅，仅收高0.25%。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。