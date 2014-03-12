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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 08:33 BJT

《焦点》中国首例企业债违约震动全球铜市

但是这次债务违约后几天内铜价大跌，打算进口铜的中国企业发现自己难以获得信贷。

“目前客户很难开出信用证来进口铜，因为银行贷款很紧张...”一位新加坡交易商称。

融资交易中筹得的很多资金已经投入了中国房地产市场。

但分析师称，人民币不断贬值和中国房地产价格降温，已经开始侵蚀部分融资交易的利润。从2月中旬到3月5日，人民币 下挫了1.42%，并在3月5日创下逾六个月低点，随后有所反弹。

部分分析师表示，中国政府正通过让利率下滑同时人民币贬值，在短期内打击投机客。投机热钱一直大规模涌入中国，从人民币升值和债券的高收益中牟利。

“人们似乎担心中国开始认真解决信贷问题，这种情况下，铜的工业需求增长将会减少，”一位拒绝具名的全球大宗商品交易分析师称。

“随着需求增长放缓，同时融资方面的过剩金属可能面临抛售，铜的短期需求前景让人担忧。”(完) (编译 张涛/龚芳/孙茉莉/朱晓军；审校 郑茵)
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