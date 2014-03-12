《焦点》叶伦上任后的首次FOMC会议，美联储前瞻指引或弃用失业率“门槛”

投行观点：Delphi Automotive Plc目标价由62上调至95美元--美银美林
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**调整指引**
美联储已表示只要通胀仍然受控，在失业率明显降至6.5%下方后才会考虑升息。
具体还不清楚会用什么替代这一指引。该指引出自美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，而这位叶伦的坚定盟友也承认门槛已失去效用。
“我们讨论制定下一阶段的指引已有一段时间，”埃文斯周一表示。“我无法向你预测我们何时会行动。”
可以明确的是，美联储不会只靠失业率来衡量就业市场的健康状况并决定何时升息。
叶伦曾强调，需检查“大范围指标，”包括想找全职工作的兼职人员数量，及长期失业人口比重。
“失业率不是一个充分衡量就业市场状况的指标，”她上个月对国会表示。
随着失业率降至美联储考虑升息的门槛附近，联储开始强调通胀处于低位，目前通胀率远低于2%的目标。美联储可能会重申通胀过低的问题，以凸显其对未来一段时间内保持低利率的承诺。(完) (编译 李爽/许娜/王翔琼；审校 张荻)
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