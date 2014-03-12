《焦点》叶伦上任后的首次FOMC会议，美联储前瞻指引或弃用失业率“门槛”

**调整指引**

美联储已表示只要通胀仍然受控，在失业率明显降至6.5%下方后才会考虑升息。

具体还不清楚会用什么替代这一指引。该指引出自美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，而这位叶伦的坚定盟友也承认门槛已失去效用。

“我们讨论制定下一阶段的指引已有一段时间，”埃文斯周一表示。“我无法向你预测我们何时会行动。”

可以明确的是，美联储不会只靠失业率来衡量就业市场的健康状况并决定何时升息。

叶伦曾强调，需检查“大范围指标，”包括想找全职工作的兼职人员数量，及长期失业人口比重。

“失业率不是一个充分衡量就业市场状况的指标，”她上个月对国会表示。