《全球重要经济事件一览表》--3月12日-3月19日

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3月12日(三)
华盛顿--美国财政部长杰克卢在参议院预算委员会就奥巴马总统2015年预算案作证。
法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议，在主题为“当前央行沟通存在的问题和挑战”的辩论会上发言(0800)；欧洲央行执委科尔在主题为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言(1000)。
马德里--欧洲央行管理委员会委员林德发表讲话(0800)。
柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在内阁预算会议后举行新闻发布会(1200)。
法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许参加辩论会并发言，主题为“作为货币政策决策者和金融监管者，双重职责给欧洲央行带来的挑战”(1300)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威发表演说。
3月13日(四)
华盛顿--参议院金融委员会就提名费舍尔(Stanley Fischer)担任美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席、鲍威尔(Jerome Powell)和布雷纳德(Lael Brainard)担任美联储理事召开听证会(1400)。
伦敦--英国央行特别决议部门主管Andrew Gracie和法国央行官员Sylvie Matherat参与小组讨论。
维也纳--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话(1700)。
巴黎--欧洲央行执委科尔在经济学人的峰会上就“实现充分整合的银行业联盟--欧洲央行三大支柱”讲话(0815)。
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁出席Antti Heinonen新书发布会(0800)。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明和官方现金利率(OCR)。
东京--日本央行发布2月政策会议记录(2350)。
3月14日(五)
斯坦福--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年经济峰会上讲话(0145)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就“我们是否吸取了此前金融危机的教训？”发言(0915)。
柏林--德国财政部长朔伊布勒发表关于欧洲的讲话(1500)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)发表讲话，题为“先驱还是反面教材？瑞典将债务纳入货币政策决策考量的经验”(1400)。
3月17日(一)
伦敦--英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(Chatham House)出席“市场结构、交易及融资新规则”会议(0930)。
3月18日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
加拿大哈利法克斯--加拿大央行总裁波洛兹对当地商会讲话。
法兰克福--葡萄牙前财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)就“金融系统的建立：美国初期历史经验”讲话(1600)。
3月19日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
法兰克福--欧洲央行管委会和一般委员会举行会议，预计不会宣布利率决定(至3月20日)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在全球经济研讨会上讲话(0500)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
日本大津--日本央行审议委员木内登英与当地企业领导人会面(0130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 于春红)