美国金融：美银美林预期美国资本支出将跳增，景气循环股受益最大

香港个股：鸿宝资源获国际投资者Jim Rogers任董事会顾问，早盘曾涨12%
路透香港4月28日 - 总部设于新加坡的一体化能源及船舶解决方案供应商--鸿宝资源有限公司宣布获国际投资者James Beeland Rogers（Jim Rogers、罗杰斯）任董事会顾问后，周五早盘股价一度涨12%。
路透纽约3月11日 - 美银美林周二在给客户的报告中称，美国企业资本支出水准料将跳增，受到全球成长加速的提振，且会助科技股和工业股一臂之力。
美银美林称，资本支出未来一到两年内将加快增长，因宏观环境改善，且美国老旧的基础建设可能需要升级。
企业先前一直坐拥大笔现金，大多用来买回自家股票，而非用于资本支出。但美银美林美国股市和量化策略主管Savita Subramian带头的分析师团队表示，这样的策略已不再有效。
“随着估值上扬，大规模回购股票的企业一如预期开始表现落后，与2012年和2013年多数时间的大幅上涨情况呈现鲜明对比，”该分析师团队写道。“投资人日益希望企业能够进行投资推动成长。”
美银美林称，与经济成长速度更为息息相关的景气循环股，将是这股趋势的最大受益者。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透香港4月28日 - 总部设于新加坡的一体化能源及船舶解决方案供应商--鸿宝资源有限公司宣布获国际投资者James Beeland Rogers（Jim Rogers、罗杰斯）任董事会顾问后，周五早盘股价一度涨12%。
路透首尔4月28日 - 韩国市场周五韩元 和韩股下跌，美国总统特朗普之前向路透表示，他将与韩国重新谈判或终止自由贸易协定。 韩国一位高层官员表示，由于尚未收到有关重新商定贸易协定的正式要求，韩国政府目前采取“观望”立场。 “口头说说和实际政策是有区别的，”这位不愿具名的韩国企划财政部官员对路透说。 0237 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘价1,130.1 下跌0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 回吐稍早录得的涨幅，转为下跌0 .1%，报2,208.00点。 “特朗普对于两国间自由贸易协定的评论是如此负面，这可以解读为 是保护主义讯号，从而令韩元承压。”现代期货的汇市分析师Jung Sung- yoon说道。 但Jung也补充道，现在判断韩元兑美元将进一步走低还为时过早，指 出美国财政政策仍存在很大不确定性，这对美元构成压力。 外资料中止连六日买超，今日接近中午时卖超408亿韩元(3,602万美元)韩股。
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。