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市场报道 | 2014年 3月 12日 星期三 09:10 BJT

美国个股：微软任命维权投资人Mason Morfit担任董事

路透西雅图3月11日 - 全球最大软件公司微软 周二表示，任命维权投资者ValueAct Capital总裁Mason Morfit担任董事。

ValueAct Capital游说数月要求对微软运营拥有话语权后，微软在8月时提出给予Morfit一个董事席位。

根据去年夏天达成的协议，Morfit可以在11月年度股东大会后的首个季度董事会会议上选择是否加入董事会。

ValueAct Capital去年4月购买20亿美元微软股份，随即要求进行调整。去年8月，微软执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)宣布退休，并在上月离任，老臣纳德拉(Satya Nadella)接任执行长，共同创办人比尔盖兹辞去董事长一职。

微软董事会目前有11位董事，包括鲍尔墨和盖兹。(完) (编译 李爽 审校 王翔琼/张涛)
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