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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 08:55 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月12日

* 明报：

--港铁 全港坐拥10多个商场，正计划将旗下青衣城商场隔邻的停车场收归扩建商场，总楼面13万平方尺；港铁亦着手翻新罗湖站增加零售面积，吸纳中港消费人流。关于天荣站地皮，行政总裁韦达诚没正面回应会否交回政府建居屋，只说港铁日后会继续发展成功的地产项目。

* 星岛日报：

--受惠于去年纯利大增44.4%，四环医药 股价昨一度飙升10%至10.08元，股价创新高后回落，收市报9.5元，升4.4%。该集团盈利大增，末期息却下降，仅2.1分人民币，较2012年大减64%，惟同时向股东派发红股。该公司董事会主席兼首席执行官车冯升昨日表示，派息不升反跌，主要是希望保留实力，作日后收购之用，又称暂未有固定派息比率。

--生产零食的蜡笔小新 ，昨天遭内地传媒「唱衰」，指该公司夸大销售额，加上边际利润明显较同业为高。受到帐目疑云打击，蜡笔小新昨日收报4.85港元，急挫17.8%。不过，公司管理层昨晚反击，强调上述指控并无根据，以及将对有关报道保留法律追究权利。

* 苹果日报：

--百丽 通告披露，由去年12月1日至今年2月28日的3个月，鞋类业务同店销售额按年跌约2.7%，一直积弱的运动服饰业务，同店销售倒录得约7%增长。

--据内地媒体报道，中信集团董事长常振明在内地表示，集团整体上市的计划如果一切顺利，预计今年内可完成，据市场估计，中信集团整体上市的初步估计集资规模或高达100亿美元，为去年港交所 主板新股集资总额的近五成。

* 东方日报：

--据渣打香港统计，二月份点心债单月发行量高达800亿元人民币，今年至今的发行量已达1,630亿元，较去年同期显着上升约1.7倍，及相等于去年全年发行量的44%。由于发行量大增，截至二月底的点心债市场规模增加至6,600亿元，较去年底增长17%。

* 大公报：

--市场消息指，昨早双双宣布短暂停牌新世界发展 及新世界中国 或涉及资产重组，其中酒店资产进行重组机会较大。

--受焦煤供过于求，且价格下跌影响，蒙焦煤企 去年亏损大幅扩大至5807.3万美元，公司预期今年焦煤供过于求问题仍然持续，料煤价仍有压力，但相信不会大幅下滑，公司会继续以中国为主要销售对象，包括早前和中国神华 签订的跨境铁路兴建，料今年底可竣工，减低运输成本。

* 文汇报：

--有市场消息指，哈尔滨银行昨日于港交所进行上市聆讯，目标于月内路演；集资规模10亿美元，惟最终仍视乎市况。消息指，承销团正为该行寻找基础投资者，预计发行规模为总股本的25%，以1倍市帐率水平询问投资意向。承销团有中金、中银国际、农银国际及星展等。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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