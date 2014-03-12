《香港报摘》--其他报纸重要消息3月12日

澳洲股市：收低连三跌，受矿业股及金融股颓势拖累
“金融股占指数近一半权重。我们看到市场上出现一些技术性的程式买卖盘，受股指权重的影响，这演变成对金融股的直接压力，”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说。
* 明报：
--港铁 全港坐拥10多个商场，正计划将旗下青衣城商场隔邻的停车场收归扩建商场，总楼面13万平方尺；港铁亦着手翻新罗湖站增加零售面积，吸纳中港消费人流。关于天荣站地皮，行政总裁韦达诚没正面回应会否交回政府建居屋，只说港铁日后会继续发展成功的地产项目。
* 星岛日报：
--受惠于去年纯利大增44.4%，四环医药 股价昨一度飙升10%至10.08元，股价创新高后回落，收市报9.5元，升4.4%。该集团盈利大增，末期息却下降，仅2.1分人民币，较2012年大减64%，惟同时向股东派发红股。该公司董事会主席兼首席执行官车冯升昨日表示，派息不升反跌，主要是希望保留实力，作日后收购之用，又称暂未有固定派息比率。
--生产零食的蜡笔小新 ，昨天遭内地传媒「唱衰」，指该公司夸大销售额，加上边际利润明显较同业为高。受到帐目疑云打击，蜡笔小新昨日收报4.85港元，急挫17.8%。不过，公司管理层昨晚反击，强调上述指控并无根据，以及将对有关报道保留法律追究权利。
* 苹果日报：
--百丽 通告披露，由去年12月1日至今年2月28日的3个月，鞋类业务同店销售额按年跌约2.7%，一直积弱的运动服饰业务，同店销售倒录得约7%增长。
--据内地媒体报道，中信集团董事长常振明在内地表示，集团整体上市的计划如果一切顺利，预计今年内可完成，据市场估计，中信集团整体上市的初步估计集资规模或高达100亿美元，为去年港交所 主板新股集资总额的近五成。
* 东方日报：
--据渣打香港统计，二月份点心债单月发行量高达800亿元人民币，今年至今的发行量已达1,630亿元，较去年同期显着上升约1.7倍，及相等于去年全年发行量的44%。由于发行量大增，截至二月底的点心债市场规模增加至6,600亿元，较去年底增长17%。
* 大公报：
--市场消息指，昨早双双宣布短暂停牌新世界发展 及新世界中国 或涉及资产重组，其中酒店资产进行重组机会较大。
--受焦煤供过于求，且价格下跌影响，蒙焦煤企 去年亏损大幅扩大至5807.3万美元，公司预期今年焦煤供过于求问题仍然持续，料煤价仍有压力，但相信不会大幅下滑，公司会继续以中国为主要销售对象，包括早前和中国神华 签订的跨境铁路兴建，料今年底可竣工，减低运输成本。
* 文汇报：
--有市场消息指，哈尔滨银行昨日于港交所进行上市聆讯，目标于月内路演；集资规模10亿美元，惟最终仍视乎市况。消息指，承销团正为该行寻找基础投资者，预计发行规模为总股本的25%，以1倍市帐率水平询问投资意向。承销团有中金、中银国际、农银国际及星展等。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“金融股占指数近一半权重。我们看到市场上出现一些技术性的程式买卖盘，受股指权重的影响，这演变成对金融股的直接压力，”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，本地的电子支票使用量持续上升，截至今年3月底止结算规模约141亿港元。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 本地时间14:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元