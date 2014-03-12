芝加哥期市：美国小麦期货微跌，徘徊于四个月高点附近

香港个股：鸿宝资源获国际投资者Jim Rogers任董事会顾问，早盘曾涨12%
路透香港4月28日 - 总部设于新加坡的一体化能源及船舶解决方案供应商--鸿宝资源有限公司宣布获国际投资者James Beeland Rogers（Jim Rogers、罗杰斯）任董事会顾问后，周五早盘股价一度涨12%。
5月玉米合约 跌0.2%至每蒲式耳4.82-1/4美元，上日上涨1%。
乌克兰农业部长Ihor Shvaika称，由于克里米亚局势动荡导致燃料短缺，该地区大部分粮食产区今春都不太可能播种。
克里米亚谷物产量2013年只占乌克兰总产量的1.2%，但交易商称该消息对市场有心理支撑作用。
对于美国平原区南部乾旱的担忧进一步支撑市场。美国农业部周度作物报告显示，堪萨斯州和德克萨斯州小麦生长状况改善，而俄克拉荷马州下滑。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 658.00 -1.00 -0.15% +2.69% 605.45 78
CBOT玉米 482.25 -1.00 -0.21% +0.84% 459.90 63
CBOT大豆 1402.75 -10.25 -0.73% -1.13% 1355.55 50
CBOT稻米 $15.33 -$0.05 -0.33% +0.79% $15.70 44
美国原油 $99.40 -$0.63 -0.63% -1.70% $100.68 34
汇率
欧元/美元 $1.386 $0.000 -0.01% -0.14%
美元/澳元 0.896 -0.001 -0.16% -0.63%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/朱晓军；审校 王兴亚/张若琪)
路透香港4月28日 - 总部设于新加坡的一体化能源及船舶解决方案供应商--鸿宝资源有限公司宣布获国际投资者James Beeland Rogers（Jim Rogers、罗杰斯）任董事会顾问后，周五早盘股价一度涨12%。
路透首尔4月28日 - 韩国市场周五韩元 和韩股下跌，美国总统特朗普之前向路透表示，他将与韩国重新谈判或终止自由贸易协定。 韩国一位高层官员表示，由于尚未收到有关重新商定贸易协定的正式要求，韩国政府目前采取“观望”立场。 “口头说说和实际政策是有区别的，”这位不愿具名的韩国企划财政部官员对路透说。 0237 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘价1,130.1 下跌0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 回吐稍早录得的涨幅，转为下跌0 .1%，报2,208.00点。 “特朗普对于两国间自由贸易协定的评论是如此负面，这可以解读为 是保护主义讯号，从而令韩元承压。”现代期货的汇市分析师Jung Sung- yoon说道。 但Jung也补充道，现在判断韩元兑美元将进一步走低还为时过早，指 出美国财政政策仍存在很大不确定性，这对美元构成压力。 外资料中止连六日买超，今日接近中午时卖超408亿韩元(3,602万美元)韩股。
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。