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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 09:11 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货微跌，徘徊于四个月高点附近

5月玉米合约 跌0.2%至每蒲式耳4.82-1/4美元，上日上涨1%。

乌克兰农业部长Ihor Shvaika称，由于克里米亚局势动荡导致燃料短缺，该地区大部分粮食产区今春都不太可能播种。

克里米亚谷物产量2013年只占乌克兰总产量的1.2%，但交易商称该消息对市场有心理支撑作用。

对于美国平原区南部乾旱的担忧进一步支撑市场。美国农业部周度作物报告显示，堪萨斯州和德克萨斯州小麦生长状况改善，而俄克拉荷马州下滑。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 658.00 -1.00 -0.15% +2.69% 605.45 78

CBOT玉米 482.25 -1.00 -0.21% +0.84% 459.90 63

CBOT大豆 1402.75 -10.25 -0.73% -1.13% 1355.55 50

CBOT稻米 $15.33 -$0.05 -0.33% +0.79% $15.70 44

美国原油 $99.40 -$0.63 -0.63% -1.70% $100.68 34

汇率

欧元/美元 $1.386 $0.000 -0.01% -0.14%

美元/澳元 0.896 -0.001 -0.16% -0.63%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/朱晓军；审校 王兴亚/张若琪)
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