国际油市：美国原油期货跌破100美元，受美国库存增幅高于预期影响

香港个股：鸿宝资源获国际投资者Jim Rogers任董事会顾问，早盘曾涨12%
路透香港4月28日 - 总部设于新加坡的一体化能源及船舶解决方案供应商--鸿宝资源有限公司宣布获国际投资者James Beeland Rogers（Jim Rogers、罗杰斯）任董事会顾问后，周五早盘股价一度涨12%。
美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存增加，汽油和馏分油库存减少。
截止3月7日一周原油库存增加260万桶至3.67亿桶，分析师原预期增加220万桶。
乌克兰政府周二向西方求援，要求其帮助阻止俄罗斯吞并克里米亚。但俄罗斯军队控制下的克里米亚似乎决心在几天后就正式加入俄罗斯联邦举行公投。
美国能源资料协会(EIA)周二下调今年美国原油产量预估，指因今年恶劣的严寒天气对油井完工的负面影响。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/孙茉莉; 审校 于春红)
路透香港4月28日 - 总部设于新加坡的一体化能源及船舶解决方案供应商--鸿宝资源有限公司宣布获国际投资者James Beeland Rogers（Jim Rogers、罗杰斯）任董事会顾问后，周五早盘股价一度涨12%。
路透首尔4月28日 - 韩国市场周五韩元 和韩股下跌，美国总统特朗普之前向路透表示，他将与韩国重新谈判或终止自由贸易协定。 韩国一位高层官员表示，由于尚未收到有关重新商定贸易协定的正式要求，韩国政府目前采取“观望”立场。 “口头说说和实际政策是有区别的，”这位不愿具名的韩国企划财政部官员对路透说。 0237 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘价1,130.1 下跌0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 回吐稍早录得的涨幅，转为下跌0 .1%，报2,208.00点。 “特朗普对于两国间自由贸易协定的评论是如此负面，这可以解读为 是保护主义讯号，从而令韩元承压。”现代期货的汇市分析师Jung Sung- yoon说道。 但Jung也补充道，现在判断韩元兑美元将进一步走低还为时过早，指 出美国财政政策仍存在很大不确定性，这对美元构成压力。 外资料中止连六日买超，今日接近中午时卖超408亿韩元(3,602万美元)韩股。
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。