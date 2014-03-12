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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 09:07 BJT

国际油市：美国原油期货跌破100美元，受美国库存增幅高于预期影响

美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存增加，汽油和馏分油库存减少。

截止3月7日一周原油库存增加260万桶至3.67亿桶，分析师原预期增加220万桶。

乌克兰政府周二向西方求援，要求其帮助阻止俄罗斯吞并克里米亚。但俄罗斯军队控制下的克里米亚似乎决心在几天后就正式加入俄罗斯联邦举行公投。

美国能源资料协会(EIA)周二下调今年美国原油产量预估，指因今年恶劣的严寒天气对油井完工的负面影响。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/孙茉莉; 审校 于春红)
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