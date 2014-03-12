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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 10:36 BJT

新债招标：中国三年国债中标利率3.66%，高于预期--业内人士

路透上海3月12日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标利率为3.66%，高于此前3.62%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.74%，投标倍数为1.59倍。

此为财政部今年第四期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债3月13日开始计息，招标结束至3月17日进行分销，3月19日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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