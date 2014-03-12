中国能源：成品油价格今日不作调整，因调价金额不足--发改委

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透北京3月12日 - 中国国家发展和改革委员会周三表示，根据当前成品油定价机制，今日国内汽、柴油价格不作调整，因调价金额不足，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委网站刊登的新闻稿称，自上次成品油价格调整以来，国际市场油价小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，3月12日的前10个工作日平均价格与2月26日调价前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委上次调整成品油价格是在2月27日零时，当时汽、柴油零售价格每吨分别提高205元人民币和200元。 （完） (发稿 丁琦；审校 张喜良)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。