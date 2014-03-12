《路透晚报》--3月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《独家新闻》若成长放缓，中国央行准备下调银行存款准备金率--消息

参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。这些消息人士称，如果经济增速降至7.5%之下，滑向7.0%，央行将调降银行的存款准备金比率，并且央行将继续执行现有的货币市场操作和通过国有银行进行的汇市干预。

--《焦点》中国央行首次明确利率市场化时间表，金融改革加速众望所归

中国的存款利率何时放开？中国央行行长周小川首次抛出时间表：一两年内即可实现。周小川此言一出，令市场预期中国将加速推进金融领域的市场化改革。实际上，利率市场化不仅是中国推进整体改革于顶层设计层面的必然逻辑和趋势，在以互联网金融为代表的市场力量推动下，打破利率上限管制，更转化成为各市场主体的主动要求和实际行动。

--中国金融：银监会副主席称民营银行发起主体持股需锁定五年

在中国银监会“松口”首批五家民营银行进入试点后，银监会副主席阎庆民进一步阐述对民营银行的监管意见。他说，为了保证试点民营银行的持续稳健经营和股权的稳定性，将要求发起主体承诺五年的股权锁定期，同时，鼓励股东及其关联企业自愿放弃从本行获得关联贷款的权利。

--两会专访：人民银行法修改应赋予央行更多现场检查权--中国央行官员

10年未有修改的中国人民银行法成为今年两会部分代表提案的焦点。中国人民银行南京分行行长周学东就建议对其进行修改，赋予央行更多现场检查权，以提升其调控有效性。

--中国金融：中信银行分别与阿里巴巴和腾讯合作推出虚拟信用卡

中信银行“涉网”传闻终于落实。中国证券报周三报导称，中信银行选择跟阿里巴巴和腾讯公司达成合作，分别与两公司合作推出虚拟信用卡，首批将分别发放100万张。

--马航事件：中国外交部称没有进行陆地搜索，但扩大海上搜救范围

中国外交部周三表示，没有对失联的马航班机展开陆地搜索，不过在海上扩大搜救范围。

--中国能源：成品油价格今日不作调整，因调价金额不足--发改委

中国国家发展和改革委员会周三表示，根据当前成品油定价机制，今日国内汽、柴油价格不作调整，因调价金额不足，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

--台湾经济：农委会称将协调财政部专案减免关税，进口猪肉以平抑价格

台湾农委会副主委周三表示，有监于近期猪肉价格因仔猪下痢疫情而价格涨升，将与财政部商议专案减免关税方式进口猪肉3,000吨以平抑肉价。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

--新债招标：中国三年国债利率高于预期，分歧渐显投标倍数创年内新低

中国财政部周三招标发行的三年期固息国债中标利率高于预期。业内人士指出，年初以来一至三年短端国债收益率下行幅度较大，虽然目前资金面无碍，但市场分歧渐显，机构对今日新债兴趣一般，投标倍数创下年内新低。

--中国债券：11天威债被上证所取消回购质押券资格，信用风险在发酵

中国保定天威保变电气股份有限公司周三发布公告称，自周四(13日)起，上交所将不再把11天威债作为回购质押券纳入质押库，并停止债券质押式回购入库申报。

--《焦点》中国首例企业债违约震动全球铜市

中国首支国内债券违约动摇了铜市的基础，投资者担心锁定了大量铜的融资交易可能解除。这种焦虑已导致铜市三天来面临沉重卖压，但对其它全球金融市场的影响并不明显。

--中国货币市场：隔夜回购利率反弹七天续跌，对月内资金前景信心渐增

中国银行间市场周三依旧延续宽松资金面，惟主要质押式回购加权利率走势现分化，隔夜小幅反弹，七天则续跌，致两个品种利率点差进一步收缩。

--中国债市动态：宽资金下现券暖意未散，关注央行回笼力度

尽管中国财政部周三上午招标的三年期国债结果未尽如人意，但银行间债市早盘暖意未散，短债延续向好走势；而已处低位仍继续下探的七天回购加权利率，则推动利率互换再走低。

--《综述》台湾投信业指今年债转股趋势不变，下半年恐因QE加速退场动荡加剧

经历2013年投资的典范移转，台湾资产管理业者普遍认为，今年仍不脱“由债转股、新兴转成熟市场”的大趋势。但也强调，由基本面引导的行情易出现较大波动，要把握逢低布局机会才能创造高收益。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价收跌，市场预计短期将有所企稳

人民币兑美元即期周三收盘续跌，中间价连续第三日走跌，续创逾三个月低位。日内波动相对平稳，市场心态谨慎，提防可能出现的大幅波动。

--人民币衍生品：境内美元远掉升水近日爬升，升值预期分化远期购汇渐热

中国境内美元兑人民币远掉曲线本周以来持续爬升，因上月以来人民币即期大幅贬值之后，人民币升值预期出现分化，远期购汇呈现增多势头。

--离岸人民币：台湾拟与香港、伦敦洽谈合作扩大人民币产品线

台湾金管会主委曾铭宗周三称，发展离岸人民币业务初步将以人民币资金回流机制及人民币商品多元化发展为两大方向，人民币计价ETF将于今年上市，并拟与香港及伦敦洽谈合作扩大人民币产品线。

【证券/期货】

--中国证券：证监会最快或于本周末推出优先股试点，银行有望拔头筹--消息

三位消息人士周三透露，中国证监会最快或将于本周末正式推出优先股试点；银行有望成为首批优先股发行试点，四大国有银行的优先股竞标工作已开始。

--中国股市：沪综指收跌至近两个月新低，弱势格局难改

中国股市沪综指周三收跌至近两个月新低，盘中最低探至逾六个月低点。分析师指出，超日债违约、经济数据不佳等因素迭加导致市场持续偏弱，预计弱势格局近日暂难改变。

--《热点聚焦》中金再生再获“死缓”

曾经贵为中国废金属行业老大的龙头企业--中金再生被香港证监会指控交易造假呈请清盘案，并未如愿于本周一在香港高院结束厄运。法官当庭宣布，案件将于2015年2月正式开审，预计聆讯四星期。

--中国证券：创业板现状与设计初衷有差距，融资制度需改善--深交所总经理

深圳证券交易所总经理宋丽萍周二表示，创业板上涨行情是结构性行情，不是整体的行情，创业板规模仍小、容易波动大，且创业板的现状与设计初衷和市场期待还有很大距离。

--中港个股：中信银行分别与阿里巴巴和腾讯合作推出虚拟信用卡

中国股份制银行--中信银行选择跟阿里巴巴和腾讯公司达成合作，分别与两公司合作推出虚拟信用卡，推动国内无卡移动支付新时代的到来。随着“涉网”传闻落实，中信银行股价周三大涨。

--香港个股：阿里巴巴斥资逾62亿港元入股文化中国传播，探索线上娱乐商机

文化中国传播集团有限公司周二宣布，阿里巴巴集团将以62.44亿港元认购公司扩大后已发行股本的60%，双方并将探索于线上娱乐及媒体相关领域的未来商机。

--互联网产业：中国大众点评打通支付通道营造O2O闭环，有利估值提升

在获得中国互联网巨头腾讯入股后，中国最大本地生活服务网大众点评网宣布其餐厅在线预订产品近日已打通微信支付和支付宝等多个支付通道，打造线上线下（O2O）闭环生态圈。业内人士指出，这对于未来有意海外上市的大众点评而言，有助于其提升估值。

--台湾证券：台股期货将在5月15日赴欧洲EUREX挂牌--金管会主委

台湾金管会主委曾铭宗周三称，台股期货将在5月15日于欧洲挂牌。曾铭宗赴立法院备询时指出，交通部借将期交所董事范志强接任台湾高铁董事长一职，然因台股期货赴欧洲挂牌在即，将等挂牌一事完成后再行就任。

--港股业绩：国泰航空去年净利按年大升逾两倍，受益客运业务转强

香港主要航空公司--国泰航空 0293.HK 周三公布，2013年度净利按年大增204%，受益于客运业务表现转强，以及公司2012年为应对航油价格高企而推出的多项保障业务措施带来正面影响。

--中国期市：沪胶暴涨逾5%，短线资金左右行情走势