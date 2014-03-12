马航事件：中国正进一步加大失联客机搜索力度，包括陆地搜索--民航局长

韩国金融市场：韩元和韩股下跌，特朗普威胁将取消与韩国的贸易协定

路透首尔4月28日 - 韩国市场周五韩元 和韩股下跌，美国总统特朗普之前向路透表示，他将与韩国重新谈判或终止自由贸易协定。 韩国一位高层官员表示，由于尚未收到有关重新商定贸易协定的正式要求，韩国政府目前采取“观望”立场。 “口头说说和实际政策是有区别的，”这位不愿具名的韩国企划财政部官员对路透说。 0237 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘价1,130.1 下跌0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 回吐稍早录得的涨幅，转为下跌0 .1%，报2,208.00点。 “特朗普对于两国间自由贸易协定的评论是如此负面，这可以解读为 是保护主义讯号，从而令韩元承压。”现代期货的汇市分析师Jung Sung- yoon说道。 但Jung也补充道，现在判断韩元兑美元将进一步走低还为时过早，指 出美国财政政策仍存在很大不确定性，这对美元构成压力。 外资料中止连六日买超，今日接近中午时卖超408亿韩元(3,602万美元)韩股。