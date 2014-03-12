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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 09:21 BJT

日本股市：日经指数扩大跌幅至2.00%

路透东京3月12日 - 周三盘中，日股日经指数 扩大跌幅至2.00%，跌至14,920.14点。东证股价指数 跌1.66%至1,212.80点。(完)
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