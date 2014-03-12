港报社评：引进免费电视竞争要公平--星岛日报3月12日

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
王维基透过流动电视牌开办免费电视台的大计，再现泡汤危机，争议焦点在单靠这牌照，定点入屋不能超过5000户，事件涉及法律诠释和公平竞争的原则。
王维基打算拉开第2条官司战綫，除了早前挑战政府的免费电视台发牌决定之外，再要求法庭就这「5000户限制」仲裁。他为自己塑造一个被政府「搬龙门赶绝」的受害人身分，指上一手经营者覆盖率高达全港90%，政府却不采取行动。
不过，他没有提及上一手经营者所采用制式的局限，解像度低至只有不逾7寸的屏幕才看得清楚，就算入屋上到大电视，影像都会模糊得惨不忍睹，客观效果不会有5000个固定地点观看的用户。至于港视所用的制式，在大电视画面所能够做到的效果，却足以媲美现时两大免费电视台的高清节目。
早前已经有免费电视台，质疑王维基这种另辟蹊径的手法，可能涉及不公平竞争，原因是既有免费电视业务之实，却又不必受免费电视牌照机制的严格规管。为免竞争平台和自由度有高低，即使政府「睁一眼闭一眼」，现有免费电视台都极有可能诉诸法律程序。
港视为此陷入两难，如果固定地点用户不逾5000，根本难以如免费电视台般吸引广告，要是不顾一切硬闯，则可能构成「非法广播」。在连场斗法中，究竟他会否还有其他奇招突围，大众期待看新一轮好戏。
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。