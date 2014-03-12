港报社评：引进免费电视竞争要公平--星岛日报3月12日

王维基透过流动电视牌开办免费电视台的大计，再现泡汤危机，争议焦点在单靠这牌照，定点入屋不能超过5000户，事件涉及法律诠释和公平竞争的原则。

王维基打算拉开第2条官司战綫，除了早前挑战政府的免费电视台发牌决定之外，再要求法庭就这「5000户限制」仲裁。他为自己塑造一个被政府「搬龙门赶绝」的受害人身分，指上一手经营者覆盖率高达全港90%，政府却不采取行动。

不过，他没有提及上一手经营者所采用制式的局限，解像度低至只有不逾7寸的屏幕才看得清楚，就算入屋上到大电视，影像都会模糊得惨不忍睹，客观效果不会有5000个固定地点观看的用户。至于港视所用的制式，在大电视画面所能够做到的效果，却足以媲美现时两大免费电视台的高清节目。

早前已经有免费电视台，质疑王维基这种另辟蹊径的手法，可能涉及不公平竞争，原因是既有免费电视业务之实，却又不必受免费电视牌照机制的严格规管。为免竞争平台和自由度有高低，即使政府「睁一眼闭一眼」，现有免费电视台都极有可能诉诸法律程序。

港视为此陷入两难，如果固定地点用户不逾5000，根本难以如免费电视台般吸引广告，要是不顾一切硬闯，则可能构成「非法广播」。在连场斗法中，究竟他会否还有其他奇招突围，大众期待看新一轮好戏。