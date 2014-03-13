金砖国家：3月12日股汇市收盘纵览

路透3月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月12日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌1.18%，至944.63点。

中国股市：沪综指收跌至近两个月新低，弱势格局难改

中国汇市：人民币随中间价收跌，市场预计短期将有所企稳

香港股市：恒生国企指数创八个月最低收位，大宗商品挫跌拖累资源类股

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拉美股市：小跌，对中国经济放缓将损及对该地区大宗商品需求的忧虑挥之不去，但部份矿业股回升，因市场认为近期卖压过度。MSCI明晟拉美指数 跌0.2%，今年以来已挫跌近10%。巴西股市Bovespa指数 小涨0.2%，上日跌至八个月低点的淡水河谷 反弹逾2%。

拉美汇市：主要拉美货币微幅上升，在连续下跌后趋稳

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南非股市：下跌逾1%，对于中国成长放缓的忧虑打击Assore 和African Rainbow Minerals 等矿业股。指标Top-40绩优股指数 跌1.04%至42,607.46点。综合指数 跌0.89%，至47,188.84点。

南非汇市：南非兰特兑美元下跌至两周低位，因忧虑中国经济放缓

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印度股市：小涨，为七个交易日来第六日上涨，Sun Pharmaceutical等制药商和Tata Consultancy Services等软体服务出口商自大跌走势中回升。NSE指数 上涨0.08%或5点，收在6,516.90点，盘旋在周二触及的纪录高点6,562.85点附近。BSE指数 上涨0.14%或29.80点，收在21,856.22点，与周一触及的纪录高点22,023.98点相去不远。

印度汇市：印度卢比兑美元连续第二日下滑，自上日触及的七个月高点进一步回落，市场预期央行将开始买进美元，累积外汇储备。卢比兑美元 收在61.2150/2250，周二收报60.94/95，周二盘中曾触及60.5925的七个月高点。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.82%，至1,100.140点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.55%，至601.17点。