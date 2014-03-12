港报财经评论：PE高低非选股唯一标准--经济日报3月12日

PE高低非选股唯一标准 /林瑞芬

港股周一急挫，昨稍为定神。说实在，恒指冲不破23,000掉头回落，也不太意外。这点在3月展望时曾预计过，目前以22,250或21,500为支持参考。虽然对1、2月中国内地经济表现逊色有点愁，但仍可赖是季节性因素所致，宏观面已定性维稳。3月初估大市无力上闯，最主要以资金因素面作依据。面对美国有序开展减买债步伐，而中国又严控社融规模增长，市场资金比前减少，3月底为内银考核期，更难望资金因素有利股市。

据中国央行最新公布2013年2月社融规模为9,387亿人民币，比去年同期少1,318亿人民币；1至2月社会融资规模为3.54万亿人民币，同比少780亿人民币。其中信托委托贷款明显收缩，凸显了央行正治理表外融资的增长，而银行也因应当前经济环境主动收缩表外资产，缓解资金错配的风险。据分析，委托信托贷款与基建和房地产投资关联度较高，相关贷款减少启示央行调整经济结构的决心。另外，数据显示，2月份存款余额105.4万亿人民币，同比增长12.5%。尽管2月存款有大幅回流，然而结合1、2月份来看，2月底较上年底仅增长1%，增速依然慢于去年同期的2%，足见2014年内银股揽存仍困难。

内银以及内房缺动力，反之经营有压力，令近月大市缺乏大升动力，资金流转向炒卖个股，相信投资者早已习惯。恒指昨收报22,269点，微升4.68点，成交缩至563亿港元。反映目前大市上升动力明显受制，短线一是守在上升轨上呈上落闷走格局；二是有突发利淡因素激发恒指失守21,500作更深度筑底，暂且以守21,500为大型上落市论。大市闷局，投资者近月集中焦点是强势股类铁三角，其中包括移动互联网相关股、医药医疗股以及环保新能源股。跟进下来，成绩确不俗，只是小部分的推介未如意，如同仁堂医药 。大家可有留意这些强势股，大多PE高高，如强势龙头的四环药业 ，现价往绩PE为46倍，之前推介过的复星医药 及金活医药 PE为30.7倍及30倍。单以PE定买卖策略，选择了低PE的内银及内房股，恐怕近半年来不会有钱赚。所以PE高低不是买卖股票的唯一标准。毕竟企业有盈利前景，投资者才愿以溢价追买。

增长动力减，旺旺不宜追 /余少文

大市经过上日急挫，昨日表现一般，绩优股受投资者追捧，中国旺旺 去年多赚24%，但整体食品股未来增长动力料放缓，旺旺增长可保双位数。中国内地股市反弹，上证综合指数重上2,000点，国企指数则跌16点，收报9,520点，但全日高低波幅只有88点，成交额95亿港元，待变格局，仍有40%主板H股逆市上升；而红筹指数跌3点，收报6,439点，成交额52亿港元。人民银行行长周小川透露，存款利率开放是利率市场化最后一步，预计未来2年内可以实现，对于内银股是一个坏消息也是好消息，因存款利率开放后，银行或会以高息来抢存款，提高银行的成本，这消息未来一两年会继续困扰内银股，影响股价走势及指数波动；好消息则是坏消息有望见尽。不管如何，银行盈利增长或会进一步放缓，但只要维持轻微单位数增长，也可为内银股维持高息。

至于派息一般的旺旺，刚公布去年业绩，全年收入38.2亿美元，按年升14%；毛利升19%至15.9亿美元；每股盈利5.2美仙，高于市场预期的5美仙；每股末期息2.27美仙，连同中期息则全年息率不足2.4厘，以股息来比较，吸引力比上不足比下有余。其实，旺旺盈利好过预期，相信是其控制成本得宜，因其全年毛利率升2%至41.5%，是近年最高，尤其去年下半年毛利率41.7%，仅次于2009年下半年的42.1%而已，也高于去年同期0.1%。虽然中国内地通胀下跌，但旺旺、康师傅 和统一企业 仍要面对成本上升压力，旺旺去年分销成本和行政费用同比分别增长17%和19%，税前盈利率只升2%至24%而已。

乐观而言，中国内地两孩政策下，或多或少会增加旺旺旗下儿童食品的需求，但不会是短时间可提升。实际上，彭博综合证券商预测数字后，预期上述三只食品股2013年至2015年每股盈利每年复式增长，由5%至17%不等，少于过去超过20%增长的预期，反映证券商普遍预期食品股未来盈利增长放缓，放缓最多是统一，因为预期2013年盈利会显着倒退而拖低未来3年数值，情况也出现在康师傅身上，表现最稳定仍是旺旺的17%。