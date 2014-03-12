欧洲政经：民调显示，支持留在欧盟的英国人首次超过反对者

路透伦敦3月11日 - 周二公布的一项调查显示，越来越多的英国人可能会投票支持英国留在欧盟。这是自英国首相卡梅伦去年承诺对英国在欧盟去留事宜进行全民公投以来，“主留派”首次占得上风。

卡梅伦已经承诺，如果他赢得明年的全国大选，就让英国人对是否留在欧盟进行投票。

卡梅伦面临着其保守党内和反欧盟的英国独立党的压力，因此承诺努力调整英国与欧盟的关系。今年5月将迎来欧洲议会选举，而2015年则是英国大选年。

调查机构YouGov表示，在3月9-10日的调查中共访问了3,195名成人，其中41%支持英国留在欧盟，而39%选择离开。

自卡梅伦在2013年1月作出公投承诺以来，这是“主留派”人数首次超过“主离派”。

YouGov政治团队副主管Anthony Wells表示，对于这次调查发生的变化，要找理由也可能只是推测，但自卡梅伦承诺公投以来双方差距一直在逐步缩小。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)