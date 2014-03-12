欧洲政经：民调显示，支持留在欧盟的英国人首次超过反对者

中国债市动态：期现货仍陷弱势，资金虽稍缓难改低迷情绪
路透上海5月4日 - 尽管资金面稍有缓和，但中国债市周四早盘仍未脱弱势；银行间债市现券收益率略升，不过幅度基本在1个基点（bp）以内，IRS（利率互换）短端升幅稍大，一级招标亦持续不佳，中金所国债期货先窄幅震荡，临近中午再现走弱势头。
路透伦敦3月11日 - 周二公布的一项调查显示，越来越多的英国人可能会投票支持英国留在欧盟。这是自英国首相卡梅伦去年承诺对英国在欧盟去留事宜进行全民公投以来，“主留派”首次占得上风。
卡梅伦已经承诺，如果他赢得明年的全国大选，就让英国人对是否留在欧盟进行投票。
卡梅伦面临着其保守党内和反欧盟的英国独立党的压力，因此承诺努力调整英国与欧盟的关系。今年5月将迎来欧洲议会选举，而2015年则是英国大选年。
调查机构YouGov表示，在3月9-10日的调查中共访问了3,195名成人，其中41%支持英国留在欧盟，而39%选择离开。
自卡梅伦在2013年1月作出公投承诺以来，这是“主留派”人数首次超过“主离派”。
YouGov政治团队副主管Anthony Wells表示，对于这次调查发生的变化，要找理由也可能只是推测，但自卡梅伦承诺公投以来双方差距一直在逐步缩小。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
路透上海5月4日 - 尽管资金面稍有缓和，但中国债市周四早盘仍未脱弱势；银行间债市现券收益率略升，不过幅度基本在1个基点（bp）以内，IRS（利率互换）短端升幅稍大，一级招标亦持续不佳，中金所国债期货先窄幅震荡，临近中午再现走弱势头。
“草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻”。虽然美国经济数据近期表现黯淡，但2017年5月4日凌晨的美联储议息会议依旧传递出鹰派信息，在维持基准利率不变的同时，美联储强调“第一季度经济增速放缓只是暂时现象”，未来经济将继续温和扩张，这为维持鹰派路径奠定了物质基础。
反弹走势由下行C浪的76.4%费波纳奇预测位1,908美元带动，C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。此浪最终或延伸至1,889美元。