更新版1-欧洲金融：欧洲央行将对银行业质量审查持强硬态度

在资产质量检查后，将对欧洲的银行全面进行“压力测试”，检视各银行在面临某些冲击情况时的表现。所有结果将在10月公布。

估计银行短缺的资金规模在2,800亿欧元(3,900亿美元)至7,700亿欧元(1万亿美元)。

先前对欧洲主要银行所做的压力测试，未能完全根除银行业的问题，而当前评估的规模史无前例，包括回溯既往的查核及前瞻性的压力情境。

欧元区银行业从未以共同的标准进行评估，而且有许多银行的财务状况从未受到如此仔细的检视。先前的测试主要仰赖本地审核过的数据。

“我们预期资产质量检查和压力测试，将可让‘问题资产’更加透明化，并加速疗癒过程，”花旗分析师称。