港报财经评论：倒债下一步清理“殭屍企业”--信报3月12日

倒债下一步清理“殭屍企业” /习广思

资金跟住趋势走，美股踏入第6年，仍无阻资金继续流入。到底是畏高可怕，还是过山车上落可怕？两者都刺激，都有风险，但显然投资者宁可畏高，都不希望坐过山车抛来抛去，眼下新兴市场及中港股市就是过山车。尽管美股高位仍获看好，但更多投资者以实际行动说明资金正在不断流入欧洲股票，EPFR最新数据反映，资金正在撤离土耳其、印尼等新兴市场，欧洲股票今年以来则录得360亿美元流入。其次，对冲基金界跟住索罗斯，正在南欧市场发掘目标。中国内地A股跌稳，但中港股市疲弱，在欠缺利好消息下，要弹都乏力。恒指昨天上升4点，收报22,269点；大市成交额563亿港元。蓝筹股继续两个世界，腾讯 股价续强，大行估价游戏持续，里昂给目标价700港元，理由是微信较WhatsApp值钱三倍。信不信由你。

腾讯昨天收报617港元，到达700港元是迟早的事。分析员估值游戏未算疯狂，真正疯狂可能是有人给1,000港元或1,200港元的时候。太多资金追逐太少股份。对投资者来说，选股是容易了，但也困难了。只要在医疗、新能源、环保、科网讯息几大板块押注，总会找到一只强势涨升股份。然而，如果投资者担心这些股份炒作概念，很快发现中港股市没有多少其他选择。四环 业绩无惊喜，但前景续获看好，医药股才静了两三天再起动，复药 、中生制药 股价试新高。大行推介亦见技穷，摩通预料中资股在未来数周可望反弹15%至20%，主题股、优质股可望受惠，而新经济板块如医疗、清洁能源、环保、电子商贸及互联网可重拾动力。却其实，这些股份调整幅度相当细呢。

阿里巴巴未买完货，继入股中信21世纪 进军医药讯息平台后，最新动作是入股文化中国传播 ，进军新媒体及娱乐事业。文化传播去年因公司主席被调查，股价一度急泻，1月再莫名奇妙暴涨，春江暖鸭先知，答案终于解开。公司旗下业务除了电影、电视投资外，去年与导演陈可辛签了7年合约，亦有手机增值业务及手机电视业务，但比重相当细。阿里从腾讯手中抢走这件货，要再开发一个新的娱乐平台；相反，近日传出腾讯有意入股搜狐或优酷，以助发展自己的视频平台，两者买货模式似乎有别。

投资者造淡瑞郎的原因 /苏子

据某美资汇商的散户投机情绪指数显示，目前散户投资者接近90％造好欧罗兑瑞郎，87％则造好美元兑瑞郎，这反映瑞郎最被看淡。不过，目前各主要货币中，瑞郎的表现都可说是一枝独秀，即使不少投资者认为表现强劲的是英镑，但相对瑞郎而言，其强势亦被比了下去，特别是踏入3月份后，英镑兑瑞郎自1.4886瑞郎高位已出现明显的弱势，并且更成功跌破100天SMA关键支持。昨天及今天英镑兑瑞郎则正在考验被视为不容有失的200天SMA支持。从近期的价位走势上看，相信200天SMA支持稍后将有较高机会失守，随后将朝着去年12月17日的1.4378瑞郎低位迈进。

目前，瑞郎在大量散户投资者极度看淡的同时，其走势却可以成为一枝独秀的强势货币，故担心此强势不会如此快结束。不少散户投资者目前用欧罗兑瑞郎的1.20瑞郎心理关口来判断瑞郎的强弱，因为此心理关口为欧债危机爆发时，瑞士央行所设定的干预下限，被看好欧罗兑瑞郎者视为铁底；随着上周欧罗兑瑞郎曾一度低见1.2096瑞郎，再度迫近1.20瑞郎心理关口，故大量散户投资者相信瑞郎再升的空间已不多，因此，不约而同大举入市造淡瑞郎。但随着目前欧债危机已成过去，担心瑞士央行在欧罗兑瑞郎一旦跌破1.20瑞郎心理关口后，未必会如目前一众瑞郎看淡者估计般大举入市抛售瑞郎干预瑞郎的强势。

若此情况真的出现，相信后市欧罗兑瑞郎的走势，将较英镑兑瑞郎更为疲弱。最终瑞郎的强势会持续至市场上大量散户投资者所建立的瑞郎短仓也迫于止蚀投降后，才有望扭转过来。因此，如稍后欧罗兑瑞郎真的下破1.20瑞郎心理关口，进取的投资者反而可以伺机顺势沽出，博瑞士央行放弃入市干预后，欧罗兑瑞郎将因触发市场上的庞大止蚀沽盘，而大幅回落至由2011年的1.0085瑞郎低位升至去年5月的1.2652瑞郎高位的38.2％调整目标。瑞郎的强势已令美元兑瑞郎跌破去年12月27日的0.88瑞郎低位支持，此低位已成为目前汇价反弹时的重要阻力，稍后若未能失而复得，料大方向将朝着2011年10月的0.8566瑞郎低位迈进。