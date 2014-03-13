《中国债券市场每日交易备忘》--3月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行交易所至多60亿元人民币两年期固息增发债10:00-11:00招标 国开行交易所至多20亿元五年期固息增发债10:00-11:00招标 进出口银行至多60亿元六个月贴现金融债上午10:00-11:00招标 进出口银行至多70亿元一年期固息债上午10:00-11:00招标，利率预测均值4.53% 进出口银行至多70亿元五年期固息债上午10:00-11:00招标，利率预测均值5.33% 中国中冶 35亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 华润股份30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和建设银行主承 永泰能源 20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 中百集团 5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 山西焦煤集团28亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和渤海银行主承 龙城旅游控股集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，南京银行和交通银行主承 青海投资集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 山东金岭集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 南京第一农药集团5.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承 东兴证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)， 光大银行和宏源证券等承销 江西铁路投资集团8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和招商银行主承 广州浪奇 1.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 长城证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA)， 中信证券主承 江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，南京银行和民生银行主承 四川煤炭产业集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 北部湾国际港务集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 小商品城 12亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 广东广晟资产经营公司30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，民生银行和广发银行主承 深圳投资控股20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和浙商银行主承 奇瑞汽车20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国开行和工商银行主承 德力西集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承 南京城建投资控股集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和国开行主承 华能集团23亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和国开行主承 嘉兴高等级公路投资公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 ============================================================================= 二、新债上市： 汕头投资建设总公司18亿元10年期固息债1480099，票面利率7.99% 大理经济开发投资集团4亿元七年期固息债1480110，票面利率7.90% 重庆豪江建设开发3亿元七年期固息债1480112，票面利率8.05% 宁波市海曙广聚资产12亿元七年期固息债1480121，票面利率7.75% 中国商用飞机30亿元九个月期超短融011450001，票面利率5.20% 申能集团40亿元九个月期超短融011477001，票面利率5.20% 中国铝业 30亿元九个月期限超短融011420003，票面利率5.40% 棕榈园林 2亿元一年期短融041464011，票面利率7.00% 北新建材 6亿元一年期短融041469010，票面利率5.7% 广州交通投资集团10亿元一年期短融041460016，票面利率5.9% 广发证券 35亿元三个月期短融071404004，票面利率4.90% 张家港保税区金港资产经营5亿元五年期中票101454005，票面利率7.1% 长江三峡集团50亿元三年期中票101452003，票面利率5.5% 长江三峡集团50亿元五年期中票101452004，票面利率5.69% 太原龙城发展投资15亿元七年期投资人选择权(5+2)中票101460005，票面利率7.3% ============================================================================ 三、缴款： 国开行60亿元三年期固息增发债140201，发行价格102.2924元/百元面值 国开行60亿元五年期固息增发债140202，发行价格102.6元/百元面值 国开行60亿元七年期固息增发债140203，发行价格102.5038元/百元面值 国开行60亿元一年期固息增发债140204，发行价格101.1元/百元面值 国开行60亿元10年期固息增发债140205，发行价格103.36元/百元面值 进出口银行70亿元五年期固息债140312，票面利率5.10% 农发行70亿元三年期固息增发债140407，发行价格100.54元 农发行70亿元五年期固息债140418，票面利率5.36% 安徽高速公路控股集团10亿元六个月期超短期融资券 中国交建 30亿元九个月期超短融 中国黄金集团20亿元六个月期超短融 中国铝业公司30亿元六个月期超短融 上海电气集团10亿元六个月期超短融 陕西煤业化工集团30亿元九个月期超短融 国电电力 5亿元六个月期超短融 中电投集团70亿元六个月超短融 许昌恒源发制品2亿元一年期短融 山东恒丰橡塑3亿元一年期短融 广汽集团 10亿元一年期短融 浦东建设 5亿元一年期短融 西安基础建设投资20亿元一年期短期融资券 第一创业证券7亿元三个月期短融 华融证券10亿元三个月期短融 华泰证券 23亿元三个月期短融 陕西煤业化工集团10亿元五年期中票 山西焦煤集团30亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国华能集团公司50亿元九个月期超短融011308003到期兑付，发行价格97.02元 齐峰新材 5亿元一年期短融041353012到期兑付，票面利率4.90% 浙江日发控股集团2亿元一年期短融041353013到期兑付，票面利率4.90% 福耀玻璃 6亿元一年期短融041353014到期兑付，票面利率4.27% 厦门国贸 8亿元一年期短融041354010到期兑付，票面利率4.47% 亿利能源 10亿元一年期短融041354011到期兑付，票面利率5.00% 金隅股份 20亿元一年期短融 041355007到期兑付，票面利率4.27% 邯郸市交通建设3亿元一年期短融041355009到期兑付，票面利率4.47% 中国中冶 20亿元一年期短融041355010到期兑付，票面利率4.03% 北方水泥有限公司12亿元一年期短融 041358019到期兑付，票面利率4.47% 广东省广晟资产经营20亿元一年期短融 041362007到期兑付，票面利率4.03% 无锡灵山文化旅游集团2.3亿元一年期短融 041365002到期兑付，票面利率4.42% 农业银行 30亿元三个月期限同业存单111303001到期兑付，发行价格98.74元 中国银行 50亿元三个月期限同业存单111304001到期兑付，发行价格98.73元 建设银行 50亿元三个月期限同业存单111305001到期兑付，发行价格98.73元 上海振华重工集团18亿元五年期中票0982026到期兑付，票面利率4.10% 08广纸股份债 088006付息 12进出03 120303付息 12渝粮债 1280039付息 12遵义投资债 1280040付息 12辽源国资债 1280041付息 12西江债 1280042付息 12攀国投 1280044付息 12新汶矿MTN1 1282059付息 13进出03 130303付息 13滨海建投债01 1380109付息 13滨海建投债02 1380110付息 13益高新债 1380114付息 13微矿集团债 1380115付息 13自贡高新债 1380116付息 13西永MTN1 1382087付息 13丹东港MTN1 1382088付息 13金川MTN1 1382089付息 13厦国贸MTN1 1382090付息 13红豆MTN1 1382091付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国保险监督管理委员会最新下发通知，规范保险资金银行同业存款业务，其中提到建立银行存款托管机制 ，防范资金挪用风险，及规范存单质押行为，禁止将银行存款用于向他人提供质押融资、担保、委托贷款或为他 人谋取利益等。 --中国证监会研究中心、北京证券期货研究院联合撰写文章建议，中国养老金体系改革的重点，一是要建立真 正的第二支柱，推动中国版的401k计划；二是养老金要参与资本市场，通过投资保值增值，实现自我生长。 今日国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户) 1-2月社会消费品零售总额 1-2月工业增加值 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳； 审校 曹巍浩/丁淑琴)