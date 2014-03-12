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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 10:13 BJT

台湾股市：早盘下滑，半导体和能源股领跌

路透台北3月12日 - 台湾股市周三早盘中段下滑0.5%，跟随亚洲和全球其它股市走势，因投资者仍对中美两国经济前景感到不安。

截止0145 GMT，台股加权股价指数 跌44.36点至8,657.97点，回吐上日的0.43%涨幅。

技术股尤其拖累大盘。半导体类指数 跌1.34%，电子类指数 下挫0.64%。

联发科技 和日月光 分别下跌2.85%和2.04%。

油电燃气类指数 同样表现糟糕，下滑1.59%。(完)
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