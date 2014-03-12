台湾股市：早盘下滑，半导体和能源股领跌

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透台北3月12日 - 台湾股市周三早盘中段下滑0.5%，跟随亚洲和全球其它股市走势，因投资者仍对中美两国经济前景感到不安。
截止0145 GMT，台股加权股价指数 跌44.36点至8,657.97点，回吐上日的0.43%涨幅。
技术股尤其拖累大盘。半导体类指数 跌1.34%，电子类指数 下挫0.64%。
联发科技 和日月光 分别下跌2.85%和2.04%。
油电燃气类指数 同样表现糟糕，下滑1.59%。(完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。