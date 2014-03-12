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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月12日

路透伦敦3月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           255,500           -2,100
    锡             9,035             -105
    铅           203,100             -225
    锌           800,150           +1,325
    铝         5,266,800           -9,875
    镍           269,886             -828
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        76,340             -180
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数据       库存分布             品种    库存数据       库存分布
 种                                                              
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅      MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡      MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金  MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA   MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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