中国货币市场：隔夜回购利率反弹七天续跌，对月内资金前景信心渐增

路透北京3月12日 - 中国银行间市场周三依旧延续宽松资金面，惟主要质押式回购加权利率 走势现分化，隔夜小幅反弹，七天则续跌，致两个品种利率点差进一步收缩。
业内人士表示，未来央行态度仍有待观察，但因近期其中性温和回笼流动性的态度，助市场提高对月内资金面的信心。
上海一银行交易员表示，市场普遍预期这个月资金面应该不会有太大问题。“除了公开市场有不确定性，后两周没有太多利空因素了，外汇占款应该不会这么迅速就出现反向大幅流出，”
面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，中国央行公开市场亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限,周二以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，今日1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。
不过华中一券商交易员提到，周二正回购操作保留了期限更长的品种，但没有加大回笼资金的规模，央行这种温和的态度是不是因为其看到了市场尚未得知的更多指标？比如资本在流出？
他认为，对短期流动性还是有一定信心的，更长期情况需进一步观察央行的态度。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8909 1.8306 +6.03
七天 2.2179 2.2596 -4.17
14天 2.1686 2.2346 -6.60
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.7950 1.3850 +141.00
七天 2.6700 2.5800 +9.00
14天 2.9000 2.9350 -3.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9200 1.9200 +0.00
七天 2.2200 2.2800 -6.00
14天 2.2300 2.2600 -3.00
Shibor
其中:隔夜 1.9000 1.8730 +2.70
七天 2.2110 2.2580 -4.70
三个月 5.5000 5.5002 -0.02
-------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)