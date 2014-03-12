台湾汇市：台币收挫至逾一周低位，亚币走弱气氛未散

* 台币随主要亚币挫低，但出口商限制贬幅 * 观察明日区域股市表现及亚币是否续跌 * 明日台币区间估30.310-30.350 路透台北3月12日 - 台币兑美元 周三略略放量收低至逾一周低位。美 元兑亚币今日表现不弱，韩元 及离岸人民币 明显趋跌，台币跟进反应，但 弱势汇价引来大量出口商抛汇，料明日美元卖压依然沉重，台币或倾向缓跌。 汇银人士指出，今日因区域股市走低而带动的亚币偏弱气氛明显，现汇及远汇市场同步 见到看多美元的押注部位，除外资银行美元买气旺盛，本地银行亦有做多美元的交易部位布 局，都让台币更往弱方靠拢。 此外，乌克兰情势未获完全解决，泰国央行今日宣布降息，新兴经济体情势未能完全稳 定，特别是中国经济数据近来较为疲弱，都让市场强化亚币可能再走弱一段的看法。 〞我们觉得亚币有可能再走一段(贬值)，但台币不会急跌，就是慢慢的。〞一位本地银 行交易员说。 台币收盘价30.375为逾一周低位，前低在3月4日收报30.380。台币今日跌幅约0.23%， 幅度不若韩元走低约0.5%。 另名交易员指出，紧盯台币汇价的出口商今日涌现推升成交量放大，但市场预估其美元 卖汇需求尚未完全消化，若台币进一步走跌，出口商仍预期入场抛汇，将缓和台币贬值幅度 。而一向希望台币汇价稳定的台湾央行，也不会乐见台币急贬。 市场预估，明日台币有机会测试2月以来的弱方低位30.350，但不容易一次贬破站稳， 区间先看30.310-30.350。同时也需观察明日亚洲早盘的股市表现，以确认避险情绪是否延 续。 今日台币实质交易区间主要在30.300-30.335，上日在30.278-30.296。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点由折价转为 微幅溢价，六个月期的折价也大幅收敛，显示美元走强预期增温；一个月远汇报价TWD1MND FOR=尾盘在30.340/30.350，上日纽约盘收在30.305。 台湾股市收低0.20%，外资及陆资在台股微幅卖超1.34亿台币，连续两日卖超。[TW-STX -CMN] 澳元 和其他与商品市场关联密切的货币周三走势困顿。上海期铜周三下挫5%至跌 停板，因担忧中国需求减少。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周三：美国公布2月联邦预算； 周四：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话、美国公布一周初请失业金 人数、零售销售数字、韩国央行召开货币政策委员会会议、纽西兰央行发布货币政策声明和 官方现金利率(OCR)； 周五：美联储(FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年经济峰 会上讲话、德国CPI。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.375 30.305 30.286-30.375 30.335 8.08 4.33 元太外汇经纪公司 30.370 30.302 30.300-30.370 30.330 3.445 2.50 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.120/-0.100 -0.160/-0.140 (完)