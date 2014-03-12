澳新汇市：中国经济忧虑拖累澳元和新西兰元，新西兰央行决议受关注

澳元兑日圆 下跌0.1%至92.30，新西兰元兑日圆 亦跌0.1%至87.13。

近期数据引发对中国经济体质的疑虑，而中国是澳洲及新西兰的最大贸易伙伴。这样的疑虑反映在铜价 及铁矿石价格.IO62-CNI=SI上，两者双双跌至多月来低点。

然而新西兰元及澳元至今所受到的影响相对轻微。新西兰元仅较周五创下的四个月高点0.8523美元下跌0.8%，澳元较近三个月高点0.9135美元下跌2%。

令新西兰元空头不敢轻举妄动的因素，是新西兰央行可能在周四升息以压制通胀的预期。

市场价格完全反应官方利率将调升25个基点至2.75% ，许多分析师预期今年还会再升息三次。

因此，市场焦点将在于新西兰央行有关紧缩银根周期的指引。若有迹象显示其可能紧缩的程度高于预期，则新西兰元料升至10个月高点，突破去年10月高点0.8544美元。

但是部分分析师认为，若市场注意力转向全球风险，则新西兰元可能陷于困境，他们并称中国经济放缓及乌克兰紧张情势等风险可能带动新西兰元跌向0.8300美元。

“未来一周以及新西兰央行会议过后，新西兰元料将跟随国际是见波动，目前状况暗示着新西兰元可能需要稍稍向下修正，”奥克兰澳新银行汇率策略师Sam Tuck表示。(完)

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