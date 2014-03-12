台湾债市：RP利率持稳，投信基金申购量增找券需求高

路透台北3月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳。市场人士表示，季底效应要在20日以后才会逐步发酵，此前市场资金料相当宽裕，由于投信找券需求不减，令资金缺口很快补平。

一票券商交易员指出，由于有两家大型寿险公司近期大量向投信申购基金，使得投信持续找券。不过这些资金会停泊到什么时候并不清楚。

另一证券商交易员也表示，本地时间10:30过后，还是有投信在找券，因此资金相当好调度。不过这些需求的资金落点多在月内。

“投信申购量有出来，还有新基金也进场。”一位大型券商交易员说。

虽然离季底尚有一段时日，不过交易员表示，为避免落点集中在最后一周，已将月内与跨月的RP利率差异化，跨月的公司债RP可做到0.66-0.67%，但月内则在0.65-0.66%。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，大致持平于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同，惟月内交投渐靠向低位，跨月成交则在区间高位。