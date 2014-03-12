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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--3月13日****

路透3月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       预估值        前值
    3月13日(四)    
     --   韩国央行利率决议                               　3月          2.5%        2.5%
    0030  澳洲就业人数(万人)                               2月       增加1.8    减少0.37
              全职就业人数(万人)                                        --      减少0.71
              就业参与率                                               64.5%       64.5%
              失业率                                                    6.0%        6.0%
    0001  英国RICS房价指数                                 2月            52          53
    0745  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         2月终值         +0.5%       -0.6%
                                      (较上年同期)                     +1.0%       +0.8%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较上月)            2月终值         -0.1%       -0.1%
                                   (较上年同期)                        +0.5%       +0.5%
          意大利HICP(较上月)                                           -0.3%       -0.3%
                    (较上年同期)                                       +0.5%       +0.5%
    1230  加拿大产能利用率                              第四季         82.2%       81.7%
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                           1月         +0.1%       +0.1%
    1230  美国进口价格                                     2月         +0.4%       +0.1%
              出口价格                                                 +0.2%       +0.2%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              3月8日当周          33.0        32.3
              四周均值(万人)                                            --         33.65
              续请失业金人数(万人)                  3月1日当周         290.0       290.7
    1230  美国零售销售(较前月)                             2月         +0.2%       -0.4%
              扣除汽车零售销售(较前月)                                 +0.2%        持平
    1400  美国企业库存                                     1月         +0.4%       +0.5%
    1800  美国联邦预算(亿美元)                             2月     赤字2,120     赤字104
    
    3月13-14日
    2300  韩国出口(较上年同期)                       2月修正值           --        +1.6% 
              进口(较上年同期)                                           --        +4.0% 
              贸易收支(亿美元)                                           --      顺差9.3
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值      预估值
    3月12日(三)
    0030  澳洲房屋融资(较上月)                             1月          持平       -0.5%
              投资性房屋融资                                           -3.3%         --
    0300  韩国L货供额(较上年同期)                       　 1月         +7.8%         --
    0500  日本消费者信心指数                               2月          38.3         --
    0630  法国非农就业                                  第四季         +0.1%         --
    1000  欧元区工业生产(较前月)                           1月         -0.2%       +0.5%
                        (较上年同期)                                   +2.1%       +1.9%
    1100  美国抵押贷款市场指数                          前一周         -2.1%         --
              再融资指数                                               -3.1%         --
    2000  新西兰央行利率决定                                --         2.75%       2.75%
    2145  新西兰食品价格指数                               2月         -1.0%         --
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                        前周     卖超6,185         --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                 买超3,838         -- 
    2350  日本机械订单(较前月)                             1月        +13.4%       +7.0%
                      (较上年同期)                                    +23.6%      +18.8%
    (完)
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