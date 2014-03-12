主要国家经济指标预测--3月13日****

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透3月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月13日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 2.5% 2.5% 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加1.8 减少0.37 全职就业人数(万人) -- 减少0.71 就业参与率 64.5% 64.5% 失业率 6.0% 6.0% 0001 英国RICS房价指数 2月 52 53 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.6% (较上年同期) +1.0% +0.8% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 意大利HICP(较上月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 1230 加拿大产能利用率 第四季 82.2% 81.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 1月 +0.1% +0.1% 1230 美国进口价格 2月 +0.4% +0.1% 出口价格 +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月8日当周 33.0 32.3 四周均值(万人) -- 33.65 续请失业金人数(万人) 3月1日当周 290.0 290.7 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.2% -0.4% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.2% 持平 1400 美国企业库存 1月 +0.4% +0.5% 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,120 赤字104 3月13-14日 2300 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 -- +1.6% 进口(较上年同期) -- +4.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差9.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月12日(三) 0030 澳洲房屋融资(较上月) 1月 持平 -0.5% 投资性房屋融资 -3.3% -- 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 +7.8% -- 0500 日本消费者信心指数 2月 38.3 -- 0630 法国非农就业 第四季 +0.1% -- 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 -0.2% +0.5% (较上年同期) +2.1% +1.9% 1100 美国抵押贷款市场指数 前一周 -2.1% -- 再融资指数 -3.1% -- 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 2.75% 2145 新西兰食品价格指数 2月 -1.0% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超6,185 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超3,838 -- 2350 日本机械订单(较前月) 1月 +13.4% +7.0% (较上年同期) +23.6% +18.8% (完)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透悉尼4月28日 - 期铜周五温和上扬，交易商称部分投资者积极在低位买进，不过同时警告表示，整体行业人气暗示前景较为疲软。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi